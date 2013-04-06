Почему белорусы не покупают отечественный товар?

15 лет назад мы узнали выражение «Купляйце беларускае!» Стали ли за это время белорусы покупать больше отечественных товаров, и знает ли мир отечественные бренды? Беларусь славится вкусным молоком, качественными калийными удобрениями и, конечно же, нашими тракторами, но как же мобильные телефоны?

Каждый белорус считает, что хороший телефон – это импортный телефон. А словосочетание «белорусский мобильный» никак не укладывается в сознании наших соотечественников. А ведь товар им предлагается тот же, только под брендом белорусского предприятия и приспособленный к белорусским условиям.

Сергей Сергеев, директор сервисного центра:

Телефоны «Snami» - это китайские телефоны. Об этом написано в сопроводительной документации, это указано в гарантийном талоне. И по большому счету, это китайский аппарат, который белорусскими специалистами подготовлен к выходу на белорусский рынок.

Не все знают, что по такой же схеме работают многие известные марки мобильных телефонов. Например, на фабрике, где производятся белорусские телефоны, размещают заказы «Alcatel» и «Fly». Зато, когда заказ размещает белорусская компания, телефоны поступают на отечественный рынок самым коротким путем. Отчасти, этим объясняется их привлекательная цена. Пусть белорусские трубки даже рядом не стояли со знаменитыми iPhone, но их ни за что не променяют, например, жители сельской местности или корпоративные клиенты, которым телефоны нужны, чтобы они звонили, а не для статуса.

Но при очевидных преимуществах на повестке дня все равно остается вопрос: почему потребитель должен покупать «made in Chine» у белорусских компаний, а не у ее конкурентов? Как ни странно, но здесь речь идет о гражданской позиции или прозорливости, потому что работать эти телефоны будут одинаково, а вот прибыль и налоги с них пойдут в разные карманы. Либо в свой, либо в чужой.

Является производство мобильных телефонов изобретением белорусов, вещью, которая производится в нашей стране?

Сергей Исаев, директор технического центра:

Нет, не является. Поскольку в Беларуси отсутствует целый ряд элементной базы, необходимой для производства электронных устройств. В этом смысле весь потенциал Советского союза растерян за прошедшие годы реформ, а наши конкуренты за это время создали огромный электронный кластер, где сумели удешевить мобильные телефоны. Но, я думаю, даже в перспективе невозможно предположить, что в Беларуси в дальнейшем будет проводиться сборка мобильных телефонов, как в Юго-Восточной Азии.

В чем тогда преимущество выпуска мобильного телефона под белорусским брендом?

Сергей Исаев:

Преимущество в добавленной стоимости. Если мы делаем упаковку, программное обеспечение, осуществляем входной-выходной контроль, то производитель просто вынужден часть стоимости передать нам.

Тогда что собой представляют белорусские мобильники? Это смартфоны или все-таки какой-то бюджетный вариант?

Сергей Исаев:

Безусловно, рынок задает свои параметры, и те модели, что мы выпускаем – это бюджетные модели. Что касается смартфонов, то не нужно забывать, что мы ограничены ценой гонконгских интернет-магазинов. Устройства благополучно, бестаможенно попадают сюда. В Гонконге нет никаких налогов, поэтому 42 доллара – это тот порог, который превышать нам нет никакого смысла.

Может быть, появится номинация «Лучший мобильный телефон» в конкурсе «Бренд года»?

Жанна Гринюк, председатель группы компаний SATIO, организатор конкурса «Бренд года»:

У нас уже есть категория сотовые телефоны, но в ней еще белорусский телефон себя не заявил. Я думаю, телефону еще на белорусском рынке меньше года, и он еще не успел физически поразить нашего потребителя и завоевать известность и лояльность. А все шансы, безусловно, есть. Вообще, наш белорусский потребитель мало чем отличается от мирового. 2 главных фактора – цена и качество. Третий фактор – страна, четвертый фактор – известность, популярность и доверие к бренду.

Белорусские бренды сложнее продавать, чем мировые? Чего не хватает нашим брендам? Все говорят, что им не хватает рекламы, грамотных дизайнеров и менеджеров, т.е. у нас есть хороший товар, но мы не можем найти для него потребителя.

Анатолий Акантинов, генеральный директор Центра стратегического развития «Маркетинговые системы»:

У нас брендов достаточно, но они имеют свой оттенок. Они у всех на слуху, но я бы обратил больше внимания на устойчивые понятия, как белорусская мебель и трикотаж, белорусские санатории - то, что популярно, например, у россиян. В понятие «белорусское» обычно вкладывают недороговизну и качество. Но в настоящее время наша себестоимость так растет, что белорусский товар перестает быть дешевым. Проблема в том, что если мы станем более дорогими, то белорусское не будет больше ассоциироваться с недорогим и качественным.

Жанна Гринюк:

Исследования показывают, что белорусов как нацию очень уважают за добросовестность, за культуру производства, доверяют качеству. Но чем больше нам навязывают товар, например, тем же слоганом «Купляйце беларускае», тем больше мы от этого отказываемся. Но прелесть заключается в том, что белорусам есть, чем гордиться. И страна должна знать, чем гордиться.

Что нужно сделать, чтобы наши бренды покупали за границей?

Ольга Осипенко, модельер:

Я очень уважительно отношусь к белорусскому производству, в частности к одежде, потому что сама имею к этому отношение и знаю, насколько это непросто. Я думаю, что белорусскому продукту нужно больше рекламы, нужна целевая реклама. Нужно знать, для кого производится продукт.

Как Таможенный союз влияет на экспорт наших товаров?

Николай Плаксицкий, депутат:

После образования Таможенного союза экспорт увеличился. В 2009 году РБ поставила на экспорт товаров на 7 миллиардов долларов США, то в 2012 году эта цифра выросла более чем в 2 раза и составляет 15,6 миллиардов долларов.

Когда же все мы будем ходить в белорусских пиджаках и костюмах?

Анатолий Акантинов:

Это как раз одна из проблем белорусских предприятий. Да, мы умеем хорошо производить, качественно, но плохо доносим наш товар до потребителя. Это проблема. Исторически так сложилось, что белорусы – это не торговая нация. Мы на самом деле не умеем торговать, но хорошо умеем производить. Одно из решений – это пригласить зарубежных специалистов по торговле. А лучше – учиться этому самим. Но у нас все равно есть люди, которые умеют продавать. Таких людей нужно носить на руках. Другое дело, что мы не умеем это ценить.

Насколько влияет упаковка на продажу белорусского товара? Стали ли белорусы лучше упаковывать?

Дмитрий Сурский, председатель Белорусского союза дизайнеров:

На самом деле да. Лет 10-15 назад трудно было предположить, что у нас появится так много сортов хлеба и каждый из них будет иметь свою собственную этикетку. Но наш производитель не готов большие деньги вкладывать в рекламу, в упаковку, как это делается за границей. И вопрос еще в том, нужно ли это делать, если эта обертка выбрасывается спустя 20-30 минут после приобретения. Здесь нужен какой-то компромисс, даже, может быть, и законодательный. Но не всегда товар соответствует красивой упаковке.

Жанна Гринюк:

Когда в стране объявляется курс на усиление экспорта, когда в стране объявляется курс на инновации, а в этом году был объявлен курс на модернизацию, то все это будет спотыкаться и падать без профессионального маркетинга. Невозможно управлять крупнейшим предприятием и хорошо налаживать продажи продукции, если огромную компанию обслуживает 3 маркетолога, в то время как на Западе это 30 человек. Только профессиональный маркетинг сможет поднять белорусские предприятия.