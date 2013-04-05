Специалист по продвижению бизнеса в Интернете: Если вашего бизнеса нет в соцсетях, то вас уже совсем нет

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ Сергей Кузьменко, специалист по вопросам продвижения бизнеса в Интернете, человек, живущий в сети.

Сколько времени вы проводите в сети и как часто вырываетесь оттуда, чтобы пообщаться с людьми в реальном мире?

Сергей Кузьменко, специалист по вопросам продвижения бизнеса в Интернете:

Я могу сказать, что в последнее время, к сожалению, вне сети провожу все меньше и меньше времени. Обычно вот на таких передачах, как ваша, на различных конференциях, рассказывая людях о каких-то моментах и нюансах о продвижении в сети. Но с развитием мобильных технологий Интернет с нами постоянно. И в путешествиях, и в горах, и на каких-то морях - всегда мобильный Интернет с нами.

На самом-то деле Интернет у нас появился не так уже и давно, буквально в конце 90-х годов тянули провода Интернета...

Сергей Кузьменко:

Да, дорогие друзья! Я признаюсь честно - тянули по чердакам, по подвалам. Тянули первые сети еще с очень-очень малой пропускной способностью. С друзьями-товарищами организовывали инфраструктуру.

А свой ящик первый помните? Свою первую электронную почту? Как часто вы его использовали и для каких дел?

Сергей Кузьменко:

С тех пор утекло немало воды, больше 10 лет. К сожалению, первого ящика уже не упомнить, так как он остался далеко в прошлом. Но был он не на белорусских каких-то сервисах. Тот ящик и портал, который был заведен с возникновением Интернета именно в Беларуси, работает до сих пор и используется мной уже более 10 лет.

Есть мнение, что раньше при создании странички делали ставку на информативность, а теперь на функциональность. Какие, на ваш взгляд, глобальные изменения произошли?

Сергей Кузьменко:

Изучая ситуацию, в каждодневной работе я постоянно сталкиваюсь с тем, что это является не далеким прошлым, а, к большому сожалению, настоящим и в нашей стране тоже. Многие сайты, даже организаций, которые работают с западными клиентами - с туристами в частности, не сильно отличаются разнообразием.

Это общая безграмотность или какие-то другие причины, особенности менталитета, например?

Сергей Кузьменко:

Все вместе. Люди не хотят. Техническая сложность организации. Потому что это все сложные вещи, требующие системного подхода, к которому многие, к сожалению, у нас не готовы.

Как много в Беларуси пользователей Интернета?

Сергей Кузьменко:

По моим данным с последней конференции эти цифры составляют порядка 4,8 миллионов пользователей. Они очень сильно рознятся в разных источниках, но, тем не менее, я имею такие данные. И цифра эта будет расти. Потому что есть подрастающее поколение. Куда не зайди, они все сидят с мобильными устройствами, все сидят в сети. И их количество, соответственно, будет увеличиваться.

Эти же цифры не совсем точные, потому что один человек, условно говоря, может иметь несколько аккаунтов. Все же, наверное, еще не все вовлечены в эту деятельность...

Сергей Кузьменко:

Далеко не все, но процесс этот ширится и вовлекаются в него люди разного возраста.

Ваш прогноз - к какому году 50% белорусов будут вовлечены в Интернет?

Сергей Кузьменко:

Друзья! К большому сожалению, здесь никаких прогнозов быть не может. Потому что в сети все очень сильно меняется. К примеру, когда смотришь за аудиторией соцсетей, можно видеть как стремительный рост в течении какого-то времени, так и внезапное падение. Кстати, многие соцсети чистят ненастоящие аккаунты, которые заводят пользователи. Что касается пользователей, то вот есть еще исключительная история про бабушек и дедушек! В Италии даже у 90-летних людей может не быть телефона - эту стадию они как-то проскочили, - а страничка в соцсети у них есть. И я могу видеть, как они активно общаются, размещают фотографии внуков и так далее. Но живое общение не заменит ничто. Несмотря на кажущуюся близость человека, когда ты видишь его регулярную активность в соцсетях и тебе кажется, что он ближе, на самом деле людям в возрасте, я думаю, все-таки приятнее видеть и детей, и других родственников все-таки дома.

Давайте вернемся к вопросу продвижения бизнеса в Интернете. Мне кажется, что сайты сегодня стали меньше приносить пользы. С чем это связано? Мы не умеем создавать такие сайты, которые реально принесут пользу? Или не умеем их продвигать? Или время такое пришло, что бизнесу нужно выходить на какую-то новую ступеньку?

Сергей Кузьменко:

Однозначного ответа здесь быть не может. Это комплекс. Я уже упомянул про леность, про отсутствие желания овладевать новыми технологиями. Это один момент. Другой момент в том, что по данным тех же источников статистики, уже 25% населения, которые ходят в Интернет, на белорусские сайты не заходят вообще. Удивительная ситуация складывается - четверть аудитории не посещает белорусские сайты. И это связано не только с их технической отсталостью. Это связано с простотой и удобством использования соцплатформ. Там все бесплатно или условно бесплатно, если мы не говорим о прямой рекламе. С сайтами нужна, что называется, постоянная возня. Их нужно обновлять, администрировать...

Обобщаю. Соцсети убивают бизнес в Интернете!?

Сергей Кузьменко:

Нет! Совершенно, друзья, не так! Соцсети обладают очень большим функционалом для продвижения бизнеса в сети. Но нужно упорство, как стратегия. Нужно верить в это, овладевать знаниями, нужен контроль. Потому что есть люди, которые очень странно относятся к продвижению своего бизнеса в Интернет. Очень интересный случай был на конференции в Могилеве. Один из владельцев интернет-магазина на выходные его отключает! Можете себе представить такое? Он приводил различные обоснования своему решению, но, к сожалению, специалистами так и не был понят. Сколько людей, столько и мнений, но в Интернете есть определенные стратегии, правила, которых нужно придерживаться для успеха.

Вы, как специалист, рекомендуете продвигать бизнес через соцсети?

Сергей Кузьменко:

Конечно! Безусловно!

А я хочу с вами поспорить. Я, как пользователь соцсети, захожу, чтобы пообщаться с друзьями. И мне не хочется постоянно «отметать» странички с рекламой бизнеса. Я хочу бизнесом заниматься, я пошел к кому-то на сайт, не хочу - не иду туда.

Сергей Кузьменко:

Как пользователь, я абсолютно поддерживаю эту мысль. Но, друзья, если мы говорим о бизнесе, то где аудитория? Куда она утекает? И если 25% уже не посещают сайты, а мы говорим уже не только о бизнес-сайтах, но и о развлекательных в том числе. Все развлекательные сайты очень активно представлены в соцсетях. Не выходя из своей зоны комфорта вы можете наблюдать, что происходит на ваших любимых сайтах, уже не заходя на них. А о бизнесе уже и говорить не о чем. В последнее время, если у бизнеса нет своей подушки социальной безопасности, нет любви от пользователей, то он уже не может считаться полноценным. Раньше считалось, что если вашего бизнеса нет в Интернете, его нет вообще. Сейчас уже можно говорить, что если вашего бизнеса нет в соцсетях и вас там не любят, не комментируют, не делятся тем, что вы выкладываете, то уже, к сожалению, вас нет.

А как на счет чувств в Интернете? Способен ли Интернет зажечь что-то серьезное?

Сергей Кузьменко:

Конечно, друзья мои! Сколько за последнее 10-летие было отпраздновано свадеб людей, которые познакомились не просто в Интернете, а в таких далеких его уголках как он-лайн игры. Дружит какой-нибудь гоблин с инфийкой, и глядь, где-нибудь через полгода уже реальную свадьбу играют. Есть масса фотодокументальных подтверждений.

Как раньше было: люди разъехались после школы, разбежались кто куда и только редкими письмами обмениваются. А сейчас все рядом.

Помните, как было в замечательном фильме «Москва слезам не верит» - скоро не будет театров, кино, а будет одно сплошное телевидение. А сейчас можно сказать, что скоро будет один сплошной Интернет?

Сергей Кузьменко:

Друзья, как бы парадоксально это ни звучало, но Интернет сам по себе не является ни театром, ни телевидением. Это всего лишь канал донесения информации. Никто не отменял спектакли, художественную литературу, кино. Интернет - это всего лишь способ достижения этих вещей обычным пользователем. Опять же, я считаю, что эра глубокой доступности и вседоступности контента постепенно заканчивается. Мы постоянно можем в новостных лентах читать о том, что появилась очередная пиратская база, как торрент. Они постоянно мониторятся правоохранительными органами, постоянно закрываются. Но на месте одного убиенного сразу возникают несколько новых. И все же борьба ведется, и она должна продолжаться. Несмотря на то, что все мы любим халяву, все мы любим в Интернете что-то посмотреть, если пользователи не будут платить за то, что создают люди, качество контента будет постоянно падать. Это как раз то, что мы наблюдаем в последнее 10-летие. Это абсолютно понятно: no money - no honey (нет денег - нет мёда).

Давайте закончим на позитиве! Расскажите, что вас рассмешила в Интернете в последний раз?

Сергей Кузьменко:

Не знаю, насколько это смешно, но зрителям будет интересно узнать, что, проявляя активность в соцсетях, можно стать даже министром! Несколько недель назад глава Чеченской республики назначил одного из самых активных подписчиков сервиса-обмена фотографиями своим министром. «Шустрый да быстрый - станешь министром» - это старая истина может проявиться самым необычным образом.