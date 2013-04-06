ЖЭСы и горожане объединили усилия: в Минске прошел первый апрельский субботник

Новости Беларуси. Чистая инициатива. В Минске прошел первый апрельский субботник. Коммунальщики и жильцы объединили силы и навели порядок во дворах. Основной акцент сделали на уборку снега и очистку от наледи асфальта. Необходимый инвентарь предоставили ЖЭСы.

Во время весеннего месячника пройдут еще три субботника. В планах — высадить около 18 тысяч деревьев и кустарников, обновить детские площадки. Отремонтируют также дворовые проезды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчане:

Все жители нашего района (я живу на Мирошниченко и работаю здесь недалеко). Столько снега! Как это, оставаться безучастным! Все же работают сейчас.

Я считаю, что это долг каждого, и каждый должен принять активное участие в субботнике.

Надо отдать дань своему двору, там, где живешь, чтоб был порядок, чистота. Чтобы было приятно пройти по своему двору, чтобы можно было не спотыкаться, не падать.