Почему белорусские арбузы слаще, чем завозные и какие блюда можно приготовить из этой ягоды?

Арбуз – сочный король лета и желанный гость практически на каждом столе. Доктор сельскохозяйственных наук Мечислав Францевич Степуро посвятил изучению этой ягоды массу трудов. В прошлом году ему удалось вырастить арбуз весом 18 килограмм. Учёный уверен, что в скором времени эта культура перестанет быть для Беларуси экзотикой.

Арбуз – теплолюбивая культура. Заниматься ее выращиванием можно и в наших широтах, особенно в южной зоне страны. Необходимо лишь подкармливать растение органикой, следить, чтобы в почве хватало кислорода. Арбуз может переносить длительную засуху, дожди влияют на него пагубно. Белорусские арбузы выращивают без использования химии, потому и хранятся они не больше двух месяцев. Уже с середины лета, прилавки на рынках переполнены не только отечественной, но заморской ягодой.

По словам Ивана Бунина, «нет ничего более трудного, чем распознать хороший арбуз и порядочную женщину». Как же понять, что ягода начала портиться или вовсе не дозрела?

Как думаете, блюда из какой ягоды с таким аппетитом уплетает это семейство? Папа, а по совместительству шеф-повар Андрей Резников с утра выбрал на рынке сочный арбуз и приготовил из него салат, гаспачо и смузи.

Прямо сейчас мы расскажем, как приготовить простые и очень вкусные блюда из арбуза.

К аккуратно выложенным кусочкам арбуза добавляем голубику, малину, листья салата, рикотту и мяту. Поливаем наш салат заправкой - и блюдо готово!

Сердцевину арбуза кладём в ёмкость для блендера, добавляем овощи, чуть соли, перца, немного мяты и базилика, а так же кусочек льда.

Быстро и просто, гаспачо готов!

Также из арбуза можно сделать освежающий смузи. Не бойтесь фантазировать, любимые ягоды в сочетании с арбузом и мятой создадут замечательный вкус.