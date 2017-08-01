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Как сделать так, чтобы новый этап в жизни первоклассников прошёл без стрессов?

01 августа 2017 07:30
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Ровно месяц остаётся до нового учебного года. Для многих ребятишек школьный звонок прозвучит впервые. Это важный и торжественный момент в жизни не только первоклассников, но и их родителей. Малышам предстоит период адаптации к новому распорядку дня, к новому коллективу, новым правилам и школьным заботам. Как сделать так, чтобы новый этап в жизни первоклассников прошёл максимально гладко?  Подробнее – Нина Козырева, преподаватель кафедры психологии образования БГПУ, специалист по детской психологии. 

# общество # Фотофакт # Консультация психолога # Подготовка к школе # Нина Козырева

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