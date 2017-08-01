Ефрейтор из Беларуси Анна Ковалевская стала лучшим снайпером на этапе международного конкурса «Воин Содружества»

Новости Беларуси. В Минске завершился один из этапов международного конкурса «Воин Содружества». Так, лучшим снайпером среди девушек стала наша соотечественница – ефрейтор Анна Ковалевская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы одержать победу девушке пришлось стрелять из автомата из положения лежа, с колена и сидя. На все задание отводилось чуть больше трех минут. А каждый промах мог стать решающим: на поражение мишеней у каждого участника было лишь 18 патронов. В состязании боролись военные из России, Казахстана и Армении. Впереди их ждет еще 3 этапа конкурса «Воин Содружества».