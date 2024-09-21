Почему аутизм – не болезнь и как помогают детям с особенностями развития? Рассказала логопед-психолог
Остаться с проблемой один на один – тяжелое испытание. Вот почему родителям особенных детей очень важна поддержка. Хорошо, когда на выручку приходят специалисты и неравнодушные люди. И сегодня в гостях «Нового утра» логопед-психолог Екатерина Алексеева, которая работает с детьми с аутизмом и организовала бесплатные тренинги для их родителей.
Юрий Царев, ведущий:
Давайте поговорим об аутизме, потому что в последнее время складывается впечатление, что либо обнаруживают чаще деток с аутизмом, либо этот диагноз становится более распространенным. Мне кажется, что он существовал и раньше, просто был, наверное, просто хуже идентифицирован. Вот на ваш взгляд, как выглядит ситуация?
Екатерина Алексеева, логопед-психолог:
К сожалению, детей с расстройствами аутистического спектра действительно стало больше. И дело не в том, что мы стали их лучше вычислять, а в том, что их реально стало больше.
Юлия Самусенко, ведущая:
А можно ли как-то полноценно адаптировать ребенка с аутизмом к просто повседневной жизни, чтобы он чувствовал себя комфортно?
Юрий Царев:
Расстройство аутистического спектра – это же состояние человека как бы больше, да?
Екатерина Алексеева:
Да, я все-таки транслирую то, что это не заболевание, это не нарушение, это необратимое состояние человека.
Юрий Царев:
Получается, что с этим состоянием человека можно адаптировать к окружающей среде, интегрировать, скажем так, к обычной жизни.
Екатерина Алексеева:
Все зависит от сложности этого состояния. Дело в том, что расстройство аутистического спектра – это довольно-таки широкое понятие, которое включает в себя очень много проявлений: от минимальных до каких-то грубых. И поэтому, если у ребенка минимальное проявление либо его состояние негрубое, то да, все перспективы для полноценной жизни есть. Но менее благоприятный прогноз, если мы имеем дело с комбинацией нарушений. Аутизм, например, и интеллектуальная недостаточность – тоже распространенное состояние.
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