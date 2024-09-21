Почему аутизм – не болезнь и как помогают детям с особенностями развития? Рассказала логопед-психолог

Остаться с проблемой один на один – тяжелое испытание. Вот почему родителям особенных детей очень важна поддержка. Хорошо, когда на выручку приходят специалисты и неравнодушные люди. И сегодня в гостях «Нового утра» логопед-психолог Екатерина Алексеева, которая работает с детьми с аутизмом и организовала бесплатные тренинги для их родителей. Юрий Царев, ведущий:

Давайте поговорим об аутизме, потому что в последнее время складывается впечатление, что либо обнаруживают чаще деток с аутизмом, либо этот диагноз становится более распространенным. Мне кажется, что он существовал и раньше, просто был, наверное, просто хуже идентифицирован. Вот на ваш взгляд, как выглядит ситуация?

Екатерина Алексеева, логопед-психолог:

К сожалению, детей с расстройствами аутистического спектра действительно стало больше. И дело не в том, что мы стали их лучше вычислять, а в том, что их реально стало больше. Юлия Самусенко, ведущая:

А можно ли как-то полноценно адаптировать ребенка с аутизмом к просто повседневной жизни, чтобы он чувствовал себя комфортно? Юрий Царев:

Расстройство аутистического спектра – это же состояние человека как бы больше, да?