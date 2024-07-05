Повышают уровень радиации. Какие предметы интерьера могут излучать вредные вещества?

К ним можно добавить и другие природные породы, например, известняк. В списке потенциально опасных строительных материалов также щебень и красный кирпич. Конечно, в Беларуси уровень радиации проверяют еще на этапе разработки месторождения. Но если вам очень хочется добавить благородные детали в интерьер – подробно изучите место происхождения камня, документы подрядчика. А если вы уже живете в доме с потенциальными источниками, проведите радиационное обследование жилья. Делать это рекомендуют и тем, кто живет в квартире на первом или втором этаже: вы можете стать жертвой радона. Это радиоактивный газ, без запаха, вкуса, и цвета. Выделяется он из земли и попадает в воздух, иногда также содержится в проточной воде.

Чем же опасен радон? По данным ВОЗ, он становится причиной примерно 10 % от всех заболеваний раком легких. А его длительное влияние повышает вероятность онкологии на 16 %. Впрочем, отечественные проектировщики при закладке дома этот факт учитывают.