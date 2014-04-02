Почему абитуриенты из России едут учиться в Беларусь?

Новости Беларуси. Родившись и прожив 17 лет в Москве Кирилл Тондзель и представить не мог, что еще какой-то город на Земле станет ему таким же близким. Но белорусская столица смогла влюбить в себя юношу!

Кирилл Тондзель:

Этим летом я был со своим отцом в командировке в Минске. И когда я увидел здание факультета международных отношений, сказать честно, я влюбился.

Так коренной москвич стал студентом Белорусского государственного университета. Заселился в общежитие и обзавёлся друзьями.

Кирилл Тондзель:

На что обратил внимание – это дружелюбность и простота народа. То есть не слукавлю, если скажу, что где-то на второй неделе почувствовал себя, как дома. Ребята меня приняли. О чём это может говорить? Русские и белорусы – братья. И это чувствуется.

Сегодня в гости к нему пришла подруга, которая также недавно открыла для себя Беларусь.

Алина Мовсесян:

Мысль о поступлении возникла совершенно случайно. Родители просто перелистывали газету и наткнулись на такую статью о том, что приглашаются абитуриенты для поступления в этот вуз. Нас, конечно, заинтересовала данная статья, и мы решили узнать получше об этом университете. И вот отправились сюда.

Алина родом из российского Смоленска. Но к Беларуси девушка привыкла быстро. Даже выучила несколько слов на нашем родном языке. В окружении русских ребят немало белорусских друзей!

Максим Подалячин:

Гуляли по Минску, пешеходные прогулки. В парк Горького ходили. На Немиге погуляли – там прекрасный вид.

Стефан Карасёв:

Я думаю, качество московских ребят – это человек любит внимание, он всегда приковывает к себе внимание. Он был сразу принят в наше общество, с первых дней. Сразу познакомились, заговорили, нашли тему.

Вместе русско-белорусские друзья проводят беседы за чаем, вместе – готовят обеды и ужины.

Маргарита Юруть:

Национальное белорусское блюдо – это драники. И я постаралась рассказать рецепт, специфику приготовления. Угостить.

Беларусь и Россия – союзные государства. И тёплые отношения двух наций тому прямое доказательство, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.