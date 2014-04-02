Какая она, современная свадьба? Мнения звезд белорусской эстрады

Почему белорусы тратят огромные деньги на свадебное торжество, а потом разводятся? Разбирались в этом и других вопросах в ток-шоу «Такова судьба» на СТВ.

Ольга Плотникова:

Свадьба была непростой, скажу сразу, прямо. Она была замечательной для меня, но, наверное, невыносимой для жениха. Невеста танцевала на столе, а жених в это время мучился с болями.

Геннадий Маркевич, муж Ольги Плотниковой:

Дело в том, что накануне я очень сильно простыл и практически оглох. Когда я пришел к врачу, он сказал, что нужен пастельный режим как минимум 6 дней. А свадьба намечалась через 4 дня.

Если бы сейчас делали свадьбу, была бы такая же или все-таки была бы современнее?

Ольга Плотникова:

Наверное, сейчас была бы более пышной, с приглашением звезд. Конечно, эта свадьба пела бы и плясала ого-го как.

Свадьба была 12 лет назад.

Александр Бугаев, телеведущий, шоумен:

Вот и ответ на все вопросы. 12 лет назад, скажем, все было по-другому. Свадьбы начала вести еще моя мама. Кстати, свадьбы вели бесплатно, это были, так называемые, сваты. Сваты подбирались такие, у которых был язык подвешен. Сваты, как правило, знали все традиции. Было очень мало развлечений. Никто не знал, что на этом можно зарабатывать, и это было не принято. В 1978 году, после окончания училища искусств, я попал работать массовиком-затейником в дом отдыха Нарочь. Оттуда все и началось. Так как я видел, что делала мама, это тоже осталось в памяти. В 1979 году я попадаю в Москву на культурную программу Олимпиады-80. Там я увидел, что ведут в полный рост свадьбы и зарабатывают приличные деньги. Приехав сюда в 1981 году, я сказал маме, что буду вести свадьбы. На что она ответила, что я умру с голоду, потому что за это не платили деньги.

Раньше в основном свадьбы делались в квартирах. Я сказал маме, что пройдет время и из квартир свадьбы уйдут сначала в столовые, а потом в рестораны. Мама сказала, что я сумасшедший. Никто ни за что платить не будет.

Идеальная свадьба на ваш взгляд та, что была 30 лет назад или современная?

Александр Бугаев:

Конечно, нужно идти в ногу со временем. Сейчас на рынке появилось очень много непрофессиональных ведущих, которые первые и пишут везде «профессиональный ведущий». Где он получил эту профессию? Я не знаю. А оказывается, он просто делал свою свадьбу, увидел, как это делается, запомнил два конкурса, купил микрофон.

С какими просьбами и пожеланиями приходят современные молодожены к современным ведущим?

Артем Астровлян, ведущий свадебных торжеств:

Очень странный у нас рынок получился. Требования абсолютно разные у всех. У кого-то есть старинные стереотипы, а кто-то хочет модную, современную свадьбу, не учитывая, конечно, пожелания всех гостей, не учитывая, что большинство на празднике будут родственники за 50-60 лет, их будет большинство. Поэтому современные свадьбы очень двоякие.

В первые 10-15 минут вашего общения ведущий должен как минимум улыбнуть своих заказчиков, не говорить про суммы, про какие-то традиции. Это уже будет хорошим знаком. Я всегда говорю молодоженам: я вменяемый взрослый человек, у нас не будет ничего пошлого.

Ведущий начинает быть ведущим от 30 и выше

Александр Бугаев:

Слава Богу, что я дожил до того момента, что сейчас каждая первая пара говорит: упасите нас от пошлостей. Ведущий начинает быть ведущим от 30 и выше. Не в обиду всем молодым, но все, что до 30 — очень несерьезно, это только становление. Если вы возьмете всех самых популярных российских ведущих: Мартиросян, Ургант, Рева, Валдис Пельш — всем им за 30, а то 40 и ближе к 50.

Ольга Плотникова:

Мы так много говорим о ведущих. На самом деле большая часть успеха праздника зависит от молодоженов.

Александр Бугаев:

А мог ведущий испортить вашу свадьбу?

Ольга Плотникова:

В моем случае, думаю, нет. Мне было так хорошо, я окружала себя аурой счастья.

Александр Бугаев:

Вы думаете так. Обращайтесь, порекомендую ведущего, который сможет испортить свадьбу. Любую.

Свадьба семейная, традиционная или молодежная?

Влада:

Первая свадьба была очень громкой и шумной. Я очень хотела замуж. Девушки меня поймут. Есть такая стадия у девушки, когда ей очень хочется выйти замуж и, собственно говоря, поэтому была свадьба, поэтому все громко, шумно, большое количество прессы, большое количество гостей. Шоу-программа была настолько насыщенной, что в 2 часа ночи уже нужно уходить, а у нас еще артисты стоят, они еще не выступили, еще не успели поздравить. Честно говоря, я устала от этой свадьбы, но все равно это было весело и грандиозно.

Александр Бугаев:

У Влады многие артисты выступали бесплатно, и байкеры у вас ездили бесплатно, поэтому надо сказать, что они вас уважают.

Ольга Плотникова:

Александр, а что это вы стали считать чужие деньги?

Влада:

Во время второй свадьбы был такой вариант: уехать расписаться на Мальдивах. Я посидела, подумала. Подождите, у меня же свадьба, теперь же я уже осознанно выхожу замуж, теперь я уже хочу прожить с этим человеком, я была счастлива, что это мой муж, я была горда и т.д. Нет, опять свадьба, опять платье, еще более красивое, опять картеж, шикарные лимузины, замечательное оформление. Разница была с первой свадьбой: не было прессы, эта свадьба не освещалась нигде.

Какие сегодня тенденции в свадебной моде? Мы все чаще видим, что невесты появляются не в белых платьях.

Вы как к этому относитесь?

Татьяна Давыденко, модельер свадебных нарядов:

Я приветствую все новое, что приходит в жизнь, то есть мы сами даем тенденции свадебной моде. Одна из тенденций — цветные свадебные платья. У нас в группе идут активные споры: проходит фотоконкурс, в котором участвуют девушки, и лидирует барышня в фиолетовом платье. Люди говорят, что это несвадебное платье, это не образ невесты, что невеста не должна так выглядеть. Я считаю, что у каждой невесты есть одна возможность в этот день выглядеть именно так, как она хочет. И ее желание для нас — это закон. Все новое, по-моему, это здорово и замечательно. То, что никак у всех, что отличается, экстравагантность тоже приветствуется.

Это эксклюзив, а все, что эксклюзивно, все приветствуется. Основная функция платья — подчеркнуть красоту самой девушки, чтобы она распустилась как цветок, чтобы ее мечта сбылась. Здесь можно бесконечно говорить о новых тенденциях. На самом деле главное то, что хочет сама невеста в этот день. Как она себя чувствует.

Учитывают ли невесты интересы жениха?

Татьяна Давыденко:

Сейчас учитывают. Многие невесты ходят на примерку с женихами и, как правило, у мужчин более хороший вкус, чем у женщин.

Два цвета лидируют по-прежнему: белый и айвори классический.

Покупать платье на свадьбу или брать напрокат?

Татьяна Давыденко:

Я считаю, что покупать или заказывать — все это индивидуально, потому что платье надевается один раз.

Когда говорят, что надо брать платье напрокат, то приводят те же самые аргументы.

Татьяна Давыденко:

Я считаю, что на усмотрение самих невест. Как они чувствуют, как они относятся к этому. Но традиция проката, к счастью или к сожалению, уже отходит.

Александр Бугаев:

Сколько в среднем стоит платье напрокат и сколько стоит пошить?

Татьяна Давыденко:

Цены очень разные. Я думаю, что можно найти и от 100$ платье в прокате каком-нибудь самом дешевом. Самое дорогое платье за последний месяц, которое я делала под заказ — 2 000$.

Как вы относитесь к тому, что невесты иногда делают слишком откровенные наряды: глубокое декольте, открытая спина.

Каким должен быть образ невесты?

Татьяна Давыденко:

Я ко всему отношусь нормально. Если говорить о том, какой образ мы предлагаем невестам, то есть мы являемся производителем свадебных платьев, у нас своя линия, своя коллекция. Мы даем более спокойный образ: минималистичный, скромный, платье с рукавами, прикрытое.

Часто приходят и девушки, которые просят откровенные платья. Но это уже уходит, это уже спад. Волна глубоких декольте уже проходит.

Платье за 2000$ может спасти или укрепить хотя бы брак?

Надежда Реуцкая, заведующая Минским городским Домом бракосочетания:

Никогда в жизни. Я думаю, что платье за 100$ может более удобным, более надежным и более правильным, потому что не потрачены впустую деньги. Если это платье сделано со вкусом, а если это еще она сама сделала платье, купив ткани на 100$, то это вообще замечательно.

Вы верите в свадебные предрассудки?

Можно ли потерять семью от того, что, кто-то уронил кольцо во время росписи?

Надежда Реуцкая:

К сожалению, очень много примеров таких, что совпадает. Но однозначно, конечно сказать нельзя. Например, у меня на практике есть такие случаи, когда действительно роняли кольцо, потом разводились.

За последнее время возраст тех, кто женится увеличился?

Надежда Реуцкая:

Немножко да, потому что люди стали более осознанно к этому относиться. Средний возраст где-то 25-28 лет. Есть, конечно, и молодые, 20-летние, мало 18-летних.

Как вы относитесь к гражданскому браку?

Надежда Реуцкая:

Честно говоря, мы пытаемся как-то завлекать молодых, используем такой обряд, как помолвка. Я считаю, что все-таки соблюдать традиции нужно. У нас регистрируют браки и иностранные граждане, география у нас очень большая, где-то около 85 стран. Когда они приходят на свадьбу, каждый старается какой-то элемент своей культуры, своего свадебного обряда привнести в эту регистрацию. Это очень трогательно, потому что они относятся ответственно, с нежностью и доброжелательностью.

Предпочтительный возраст для белоруса, чтобы вступать в брак

Оксана Белан, врач-психотерапевт:

Те, кто выходят в более молодом возрасте, где-то 22-27 они еще более пластичны, им легче подстраиваться друг к другу, они более легко воспринимают какие-то привычки, принимают. С другой стороны, у них, может быть, меньше мудрости, серьезности, которые уже появляются в более старшем возрасте. Может быть, там сложнее, уже больше накопилось чего-то своего, но появляется мудрость, появляется понимание, ценность, возможно, семьи.

Мудрость больше проявляется в тех парах, которые предпочитают вообще обойтись без свадьбы, которые говорят, что лучше они эти деньги потратят на себя, на свой быт, на путешествие?

Оксана Белан:

Не согласна, потому что свадьба с приглашением гостей — возможность молодоженам ощутить свою идентичность. Они зачастую впервые на свадьбе видят такое большое количество родственников, а ведь это наши корни, это то, что дает нам силу, что обеспечивает наш тыл. И в этом плане те, кто понимает, наверное, эту традицию, они тяготеют больше к проведению свадьбы. Другой вопрос — деньги, которые потрачены на нее. Это радость и радостью хочется поделиться. Умеем ли мы ее выражать другим способом, или можем показать только деньгами, пышностью, это уже зависит от каждой семьи индивидуально.

Стоит ли жениться, если нет денег на свадьбу?

Оксана Белан:

На самом деле свадьба может быть недорогой. Кольца обручальные недорогие. Вариантов платья масса.

Если нет денег на свадьбу, как обеспечить дальнейшую жизнь?

Оксана Белан:

Если взять, например, студентов, которые, возможно, на сегодняшний день морально созрели, они отделились от родительской семьи, у них появились свои желания, появилось новое стремление объединиться, создать свою маленькую ячейку. И реально на празднование у них нет денег, но если родители видят, что это осознанно, то они, я думаю, помогут всегда. Студенческие свадьбы были испокон веков, наверное, они обходились дешево.