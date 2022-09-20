Начался приём заявок на Международный фестиваль-конкурс «Арт-парад в Витебске»

Новости Беларуси. Витебск в четвертый раз примет Международный фестиваль-конкурс «Арт-парад». Форум пройдет с 4 по 6 января 2023 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организаторы уже в поиске талантов. Объявлен прием заявок по двум номинациям – вокал и хореография. Конкурс пройдет в смешанном формате: выступать артисты смогут как онлайн, так и офлайн. Традиционно «Арт-парад» – это не только творческие испытания. Для участников запланированы мастер-классы от опытных педагогов и членов жюри. Заявки на международный фестиваль-конкурс будут приниматься до середины декабря.

Светлана Авдеева, начальник отдела международного сотрудничества Центра культуры «Витебск»:

«Арт-парад в Витебске» – это не только конкурсная, но всегда образовательная и туристическо-развлекательная программа. Мы очень надеемся, что в этом году организаторы удивят всех, кто приедет в зимний фестивальный Витебск, окунется в предрождественскую музыкальную красивую историю.