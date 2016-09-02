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Победительница «Минского мастера»: Победа для меня была полной неожиданностью

02 сентября 2016 17:37
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Новости Беларуси. Что им стоит дом построить, вылечить от болезней или приготовить вкусный обед? Они лучшие в своем деле. В столице по традиции ко Дню города подвели итоги конкурса «Минский мастер».

Победителями стали труженики 37 профессий. Среди них – повара, водители, педагоги, врачи, журналисты, агрономы, продавцы. За звание минских мастеров боролось более 19 тысяч претендентов.

Самых преданных своей профессии наградили дипломами и ценными подарками, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Наталья Филичёнок, победитель конкурса «Минский мастер-2016»:
Победа для меня была полной неожиданностью, потому что все конкурсанты были довольно сильные. Соперники сильные были.

Вера Саранчук, победитель конкурса «Минский мастер-2016»:
Мы гладили бельё. Гладили салфетки, халаты, полотенца. Ну и на основании нашего качества и скорости получилось что я – мастер 2016.

Николай Белановский, председатель Минского городского объединения организации профсоюзов:
Я думаю, что победили все мы. Потому что пока есть такая масса людей, которые считают себя высокими профессионалами, поскольку они участвуют в конкурсе, значит мы – богатая страна.

# общество # Конкурс # Николай Белановский # Наталья Филичёнок # Вера Саранчук

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