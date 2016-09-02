Минск сохранят в его границах и сделают более удобным для жителей: Президенту доложили о планах развития столицы и городов-спутников

Новости Беларуси. Минск перестанет расширяться, а вокруг столицы больше не будут строить многоэтажки. 2 сентября в городской ратуше главе государства представили новый генплан, согласно которому в черту города войдет лишь лесной массив возле Минского моря.

Активно развивать планируют новый жилой комплекс в районе Колодищ и в Квартале «Зеленый бор», это рядом с Ратомкой. Большие надежды возлагают на города-спутники. Что же касается собственно Минска, то застраивать внутри кольцевой будут только свободные территории, а также места, освободившиеся после сноса устаревшей застройки и производственных площадей.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Это закон, по крайней мере, пока я Президент, на земли сельхозназначения – там, где должен расти хлеб, – вы не рассчитывайте. Это правильно не только с точки зрения сохранения земель. Хватает у нас земель. Это еще и с точки зрения того, что Минск должен быть просторным сам по себе и дышать. Если мы Минск по кольцу еще напичкаем домами высотными и прочим, то Минск задохнется. Все-таки у нас какая-то низина получилась. Хоть это возвышенность, но здесь какая-то низина, низкое место. Поэтому на земли сельхозназначения не рассчитывайте. Это и красиво, они всегда ухожены.

Изменения ждут и транспортную систему. Будут приняты меры, чтобы разгрузить основные проспекты и не допустить ошибок, которые во многих городах мира привели к пробкам. В генплане предусмотрено строительство четвертой линии метро, развивать будут и наземный транспорт: трамваи, городские электрички. Впрочем, инфраструктура достойная статуса европейской столицы ни в коем случае не должна лишить Минск определения «зеленый город». Парки и зоны отдыха продолжат благоустраивать. Отреставрировать постепенно планируют и набережную Свислочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.