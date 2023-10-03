Победители конкурсов в рамках Национального фестиваля архитектуры станут известны 21 октября

Новости Беларуси. Город вчера, сегодня и завтра. В Минске проходит Национальный фестиваль архитектуры. В программе – мастер-классы ведущих белорусских зодчих, тематические встречи, круглые столы, и конечно, конкурсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яркий старт фестивалю дал республиканский конкурс дипломных проектов выпускников высших и средних специальных архитектурных школ Беларуси. Для белорусских градостроителей фестиваль – платформа, где они могут поделиться своими идеями, представить проекты и достижения, получить профессиональную оценку работ. Для широкой аудитории форум – это возможность увидеть тенденции развития архитектуры не только на страницах журналов.

Олег Быковский, председатель Белорусского союза архитекторов:

В программе фестиваля есть пять основных конкурсов. Особенно я выделил бы международный конкурс «Леонардо» – это для молодых архитекторов моложе 40 лет. В этом году в конкурсе участвует восемь стран. Фестиваль охватывает максимальное количество прежде всего молодежи. И, я думаю, предоставляет возможность мало того, что продемонстрировать свое творчество, посмотреть на него с точки зрения сравнимости с другими коллегами по работе.

Главная интрига форума разрешится 21 октября – в этот день станут известны имена победителей конкурса на лучший архитектурный проект, постройку и публикацию в области градостроительства и дизайна. Также в завершение фестиваля будет вручен почетный приз «Зодчий Республики Беларусь».