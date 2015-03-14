Победитель лотереи не смог получить миллион долларов, потому что потерял билет

Новости США. Житель Калифорнии, выигравший более миллиона долларов, так и не смог получить деньги, потому что потерял счастливый билет.



Розыгрыш лотереи California Lottery состоялся еще в сентябре прошлого года. В минувший четверг закончился шестимесячный срок, во время которого победитель мог предъявить билет, выигравший в лотерее.

Счастливый билет был продан в супермаркете в городе Розмид, недалеко от Лос-Анжелеса.

Видеокамера магазина запечатлела тот момент, когда молодой человек с короткой стрижкой покупает билет лотереи. Незадолго до истечения срока представители California Lottery распространили данное видео в надежде, что владелец выигрышного билета все же придет.

И он пришел. И даже попытался получить свой выигрыш. Он заявил, что потерял билет, который выиграл пять чисел из шести. Представители компании заявили, что этот человек на самом деле похож на того, что был на видеозаписи, однако сочли сходство неабсолютным. И потом, в соответствии с правилами, выигрыш нельзя получить без предъявления билета.

По законам штата невостребованный миллион отправится на финансирование общественных школ.

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Кстати, управляющий магазином, который и обнаружил столь ценную покупку, сам большой поклонник лотереи, но присвоить себе выигрышный билетик не решился. Хотя, по законам Испании, если через два года владелец не найдется, билет будет отдан тому, кто его нашел.