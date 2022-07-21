«Победить может каждый». Вот что купила белоруска в магазине «Санта» и выиграла 50 000 рублей

Бывают особые случаи, когда покупки приносят радость. Особенно если, покупая обычные продукты, есть возможность выиграть ценный приз. Так, жительница городского поселка Шумилино купила бутылку «Кока-Колы» и выиграла 50 000 рублей. Сеть магазинов «Санта» подвела итоги пятого тура рекламной игры «Пора играть! Время побеждать!» Всего в туре приняли участие более 50 тысяч белорусов.

Удача пришла в семью Колесниковых неожиданно. Продавцы сети магазинов «Санта» фактически уговорили многодетную маму оформить дисконтную карту. А дальше она просто покупала обычные продукты, в том числе отмеченные игровыми ценниками. За эти товары система сама начисляла специальные коды, один из которых и принес Татьяне выигрыш в 50 000 рублей.

Татьяна Колесникова, победитель 5 тура рекламной игры «Пора играть! Время побеждать!»:

Сын зарегистрировал мою карту, играли, покупали продукты питания и попали на товар, который участвовал в игре. Вот так и выиграли.

Сергей Дубик, заместитель директора по маркетингу сети магазинов «Санта»:

География нашей игры постоянно расширяется. Сегодня к числу предыдущих победителей Минского, Брестского, Гродненского регионов добавился и Витебский. А выигрыш счастливчику обеспечила покупка обычной бутылки «Кока-Кола», что еще раз подтверждает: в нашей игре победить может каждый, и для этого совсем необязательно делать дорогие покупки.