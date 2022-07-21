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Жара возвращается. В Беларуси прогнозируют до +30

21 июля 2022 06:48
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Новости Беларуси. Жара возвращается в Беларусь. Сегодня, 21 июля, по стране ожидается до +30 °С, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жара возвращается. В Беларуси прогнозируют до +30-1

В основном будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В такую погоду, конечно, сложно даже работать. Но что поделать? Остается, видимо, только по-хорошему завидовать, к примеру, жителям бельгийского зоопарка.

Жара возвращается. В Беларуси прогнозируют до +30-4

У них на протяжении всего дня, особенно ввиду небывалой жары в стране, безлимитные лакомства, ледяные угощения и спа-процедуры.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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