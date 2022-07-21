Жара возвращается. В Беларуси прогнозируют до +30

Новости Беларуси. Жара возвращается в Беларусь. Сегодня, 21 июля, по стране ожидается до +30 °С, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основном будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В такую погоду, конечно, сложно даже работать. Но что поделать? Остается, видимо, только по-хорошему завидовать, к примеру, жителям бельгийского зоопарка.