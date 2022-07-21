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Александр Лукашенко поздравил народ Бельгии с Национальным днём

21 июля 2022 07:37
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Новости Бельгии. В Бельгии отмечают Национальный день. Праздник связан с обретением независимости и принятием Конституции страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил народ Бельгии с Национальным днём-1

Поздравление по этому случаю народу Бельгии направил Александр Лукашенко. Белорусский лидер пожелал мирного неба, солидарности, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Также глава государства отметил, что в 2022 году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. И никакие политические противоречия не смогут разрушить прочный фундамент дружественных отношений. Беларусь продолжит последовательно выступать за развитие партнерских взаимоуважительных контактов с Бельгией на всех уровнях.  

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Новости Бельгии # Фотофакт

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