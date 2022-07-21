В Березино бухгалтеры ЖКХ похитили у предприятия 33 тысячи рублей

Новости Беларуси. В Березино сотрудники ЖКХ стали фигурантами уголовного дела. В результате проверки выяснилось, что 49-летний главный бухгалтер и ее 41-летняя подчиненная на протяжении порядка 3,5 лет завышали себе выплаты. В обслуживающий банк женщины направляли ложные сведения и получали необоснованно большие начисления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Денис Фурманов, начальник отдела УБЭП УВД Минского облисполкома:

Проведена проверка в одном из ЖКХ Минской области, в результате которой установлено, что с января 2018 по июнь 2022 года главным бухгалтером и бухгалтером предприятия завышены выплаты путем перечисления денежных средств себе на карт-счета. Таким образом, они завладели средствами организации на сумму свыше 33 тысяч рублей.