Лукашенко обратился к белорусам 9 Мая. Главное из речи Президента
Накануне мы отметили 9 Мая. Без тех подвигов, без тех героев не было бы ни нашего флага, ни гимна, ни страны. День Победы – это день национальной гордости, и то, что мы помним и тщательно оберегаем те события, в свою очередь, и нас защищает от многих бед, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Наша главная опора – это ценности, которые предопределяют судьбу. У белорусов в основе всего – мир, и сегодня, когда планету охватила новая волна милитаризации и гонки вооружений, нам нужно прилагать много усилий, чтобы сохраниться и не ввязаться в эти опасные игры. И вот для этого в том числе День Победы, день, когда отчетливо доносятся отголоски такой далекой и одновременно такой близкой войны.
О главных смыслах и символах 9 Мая продолжит наш обозреватель Евгений Пустовой.
День Победы. День торжества. День памяти. Теперь это день нашей цивилизационной идентичности. Можно говорить о Победе как о геополитическом феномене и культурном коде. Его отмечают в странах, сохранивших историческую правду и национальную гордость, его празднуют общества, не утратившие настоящие ориентиры человечности.
Лукашенко: мы бьемся на всех фронтах за правду о той войне, за статус победителей. Читайте здесь.
Наш День Победы наш Президент встретил в двух столицах. Быть 9 Мая вместе с Путиным – это политическая традиция Союзного Отечества. Именно эта Победа – высший ориентир нашей интеграции. И, впрочем, самой политики Беларуси. Если мы празднуем День Победы и помним это событие, то мы Беларусь, если нет – скатываемся до страны-функции в руках западного истеблишмента.
«Никто не сможет нам помешать» – Лукашенко о праздновании 9 Мая. Как прошел парад Победы в Москве?
Кстати, лидеры государств с вечера 8 мая работали до наступления 9 мая. В смысле до полуночи. К ним присоединились коллеги из Казахстана и Узбекистана. А уже в 6 утра журналисты президентских пулов проходили досмотр. На параде всегда такие беспрецедентные меры безопасности. Посещение Москвы в эти дни – для политиков это еще и редкая возможность провести официальные встречи. Марафон переговоров Путин начал именно со встречи с нашим Президентом.
Переговоры Лукашенко и Путина прошли в Кремле. Читайте здесь.
Мы празднуем День Победы, сверяясь не со среднеевропейским временем на момент подписания безоговорочной капитуляции, а со временем на Спасской башне Кремля. Важен не только День Победы, но и дата. Непререкаемая и истинная – именно 9 Мая.
Призрак поработителя до сих пор блуждает по Европе. Теперь уже Польша создает самую крупную армию в Европе. А это уже намного серьезнее, чем политикам просто разговаривать с духом Пилсудского, кстати, другом Гитлера. Это явно не способствует архитектуре укрепления безопасности в регионе.
На московском параде были созданы беспрецедентные меры безопасности – программа минимизирована. В Минске пасмурно было из-за дождя, но настроение у людей праздничное. Для белорусов День Победы стал апогеем известной борьбы людьми зваться. С нашего Кургана Славы видны все остальные мемориалы независимости в странах Глобального Юга. Именно после нашего парада Победы в страны Африки и Азии пришел парад суверенитетов.
Лукашенко: наш враг – реваншисты, прямые и идейные потомки эсэсовцев, бандеровцев. Подробности.
Один день вобрал всю нашу тысячелетнюю историю государственности. Борьба за возможность людьми зваться. Не надо менять Ялтинское мироустройство. Весомее этой геополитической опоры для нашего земного эллипсоида ничего не будет. Но именно эту точку опоры они и сбивают. А для этого девальвируют Победу. Не выйдет.
Александр Лукашенко напомнил о страшной цене, заплаченной за освобождение Европы от фашизма.
Далее смотрите в видео.