Накануне мы отметили 9 Мая. Без тех подвигов, без тех героев не было бы ни нашего флага, ни гимна, ни страны. День Победы – это день национальной гордости, и то, что мы помним и тщательно оберегаем те события, в свою очередь, и нас защищает от многих бед, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Наша главная опора – это ценности, которые предопределяют судьбу. У белорусов в основе всего – мир, и сегодня, когда планету охватила новая волна милитаризации и гонки вооружений, нам нужно прилагать много усилий, чтобы сохраниться и не ввязаться в эти опасные игры. И вот для этого в том числе День Победы, день, когда отчетливо доносятся отголоски такой далекой и одновременно такой близкой войны. О главных смыслах и символах 9 Мая продолжит наш обозреватель Евгений Пустовой.

День Победы. День торжества. День памяти. Теперь это день нашей цивилизационной идентичности. Можно говорить о Победе как о геополитическом феномене и культурном коде. Его отмечают в странах, сохранивших историческую правду и национальную гордость, его празднуют общества, не утратившие настоящие ориентиры человечности. Лукашенко: мы бьемся на всех фронтах за правду о той войне, за статус победителей. Читайте здесь. Наш День Победы наш Президент встретил в двух столицах. Быть 9 Мая вместе с Путиным – это политическая традиция Союзного Отечества. Именно эта Победа – высший ориентир нашей интеграции. И, впрочем, самой политики Беларуси. Если мы празднуем День Победы и помним это событие, то мы Беларусь, если нет – скатываемся до страны-функции в руках западного истеблишмента. «Никто не сможет нам помешать» – Лукашенко о праздновании 9 Мая. Как прошел парад Победы в Москве?

Кстати, лидеры государств с вечера 8 мая работали до наступления 9 мая. В смысле до полуночи. К ним присоединились коллеги из Казахстана и Узбекистана. А уже в 6 утра журналисты президентских пулов проходили досмотр. На параде всегда такие беспрецедентные меры безопасности. Посещение Москвы в эти дни – для политиков это еще и редкая возможность провести официальные встречи. Марафон переговоров Путин начал именно со встречи с нашим Президентом. Переговоры Лукашенко и Путина прошли в Кремле. Читайте здесь. Мы празднуем День Победы, сверяясь не со среднеевропейским временем на момент подписания безоговорочной капитуляции, а со временем на Спасской башне Кремля. Важен не только День Победы, но и дата. Непререкаемая и истинная – именно 9 Мая. Призрак поработителя до сих пор блуждает по Европе. Теперь уже Польша создает самую крупную армию в Европе. А это уже намного серьезнее, чем политикам просто разговаривать с духом Пилсудского, кстати, другом Гитлера. Это явно не способствует архитектуре укрепления безопасности в регионе.