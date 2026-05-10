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Около 300 сообщений о телефонных мошенниках поступило в милицию за сутки

10 мая 2026 14:49
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Около 300 сообщений о телефонных мошенниках поступило в милицию за сутки-0

За прошедшие сутки в милицию поступило около 300 сообщений о звонках телефонных мошенников. Об этом пишет сообщили в МВД.

Большую часть удалось предотвратить благодаря оперативной работе правоохранительных органов и внимательности граждан.

Зафиксировано 25 киберпреступлений. МВД также заблокировало 35 фишинговых сайтов и ограничило проведение платежей по 38 иностранным реквизитам, связанным с мошенниками. Сотрудники милиции задержали двух курьеров аферистов, у которых изъяли более 40 тыс. рублей.

Чаще всего злоумышленники представляются должностными лицами по телефону. Также распространены схемы с покупками в интернете и мошенничество через соцсети.

В МВД напомнили: при подозрительных звонках нужно сразу прекратить разговор и сообщить в милицию по номеру 102.

Фото: официальный Telegram-канал МВД Беларуси

# общество

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