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Велопробег «Вместе под флагом страны» завершился в Гомеле – сколько проехали

10 мая 2026 15:37
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Велопробег «Вместе под флагом страны» завершился в Гомеле – сколько проехали-0

В Гомеле завершился шестидневный велопробег «Вместе под флагом страны», участники которого преодолели более 1 тыс. км по районам области. Об этом пишет БЕЛТА.

Финал марафона приурочили ко Дню Государственного флага, герба и гимна Беларуси. Маршрут стартовал 5 мая в Житковичах. Во время поездки участники посещали памятники, мемориалы и братские могилы, возлагая цветы в память о героях войны. Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко отметил, что велопробег стал символом единства и уважения к стране.

Участники акции поделились, что поездка позволила лучше узнать регион и еще сильнее почувствовать гордость за историю Беларуси и подвиг поколения победителей.

Фото: pixabay / носит иллюстративный характер

# общество

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