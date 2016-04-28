Победа на Всемирном конкурсе детского рисунка в Японии: какие ещё таланты имеет минчанка Мария Скнарина?

Франция – столица духов, Италия – столица моды, а вот Япония – столица детского творчества. Высокая оценка и внимание к талантам малышей уже стали визитной карточкой этой страны.

Как подтверждение, 23-тий год подряд в апреле Япония проводит у себя Всемирный конкурс детского рисунка. 70 стран участниц и более 26 тысяч работ.

Его уникальность – в выборе победителей: жюри оценивает работы детей, не зная ни возраста, ни имени, ни страны, из которой приехал рисунок.

Этот год стал удачным для ребят из Беларуси. Сразу несколько наград, в том числе и единственное золото. Первое место заняла наша минчанка Мария Скнарина.

Удивительно, но тот самый первый рисунок, вот этот рыжий кот, которого Маша нарисовала в студии, и выиграл в конкурсе. Сама девочка уже с улыбкой вспоминает, как сначала не хотела отдавать любимого рыжика, когда узнала, что работу ей не вернут. Педагогам удалось уговорить. Кстати, талант Маши и её желание творить наставники заметили сразу.

Заслуженный успех и достойная награда. Теперь работа девочки из Беларуси – Маши Скнариной будет украшать приглашения на следующий конкурс.

Талантливый человек – талантлив во всем! За время общения с Машей, мы были приятно удивлены.

Оказывается, девочка не только талантлива в рисовании. Гимнастика, теннис, музыка… И здесь Маша тоже весьма успешна! Так следующую свою награду Маша попробует получить уже в мае в Барселоне на этапе кубка мира по эстетической гимнастике.

В перерывах между уроками, гимнастикой и рисованием Маша находит время и на занятия музыкой. Девочка обучается игре на пианино и уже делает первые успехи.

О своём распорядке Маша говорит с улыбкой. Всегда находится время и на отдых, единственный загруженный и нелюбимый день – вторник, здесь буквально каждая минута расписана.

Победы, награды и достижения детей, дело рук их родителей. Мама Маши буквально всегда и везде с дочкой. Признается, что никогда не заставляет заниматься детей, если они этого не хотят.

Мы уверены, что Маша ещё не раз порадует своих родителей и с гордостью представит нашу страну, будь-то в спорте, музыке или рисовании.