По всей Беларуси 22 октября работали субботние прямые линии

Новости Беларуси. Традиционные субботние прямые линии работали 22 октября по всей стране. Так, на связь с брестчанами выходил первый зампред горисполкома.

Неумолкающий телефон и, как результат, целая стопка бланков с обращениями горожан. Правда, звонили не только с важными просьбами, но и просто посоветоваться.

За три часа на линию поступило порядка 20 обращений.

Валерий Лаптейкин, первый заместитель председателя Брестского горисполкома:

Вопросы, которые касались бы крупных выделений денежных средств практически отсутствуют. Потому что та работа, которая организована в городе, наложила определённый отпечаток на проблемы, которые поднимают горожане.

Благодаря прямому диалогу власти с населением была, в частности, решена проблема одного из микрорайонов Бреста.

На оживленной окраине областного центра не было ни одной аптеки.

Для 92-летнего участника Великой Отечественной, да многих других жителей города над Бугом, это оказалось непростой задачей.

Приходилось ходить в соседний микрорайон. До тех пор, пока острую проблему сам инициатор не озвучил в ходе одной из прямых линий, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Анатолий Аввакумов, участник Великой Отечественной войны:

Обратился – как раз горячая линия была. Говорю, так и так. Ответили, что подумаем, сделаем. И буквально через несколько дней я смотрю, начинает появляться аптека.