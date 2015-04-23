Прямой эфир

По вине рабочих произошел пожар в квартире белорусского тренера по биатлону Сергея Дорожко

23 апреля 2015 15:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

У нас многое держится на честном слове. Как правило, матерном. Герои этого сюжета глубоко воспитанные люди и ненормативную лексику используют крайне редко.

Беда, как и удача, приходит внезапно. Сергею Дорожко, известному тренеру по биатлону из Минска не повезло. Последний день марта мужчина, как обычно, проводил время с семьей. Помогал матери поправить здоровье в больнице. Жареным запахло только по приезду домой, когда Сергей обнаружил свою квартиру подпорченной огнем.

Сергей Дорожко:
Во время возгорания у нас в квартире никого не находилось. Это чистая случайность, стечение обстоятельств, что я с матерью был на процедурах. Если бы возгорание произошло в ее присутствии, ничего бы она не сделала, могли бы быть очень плачевные последствия.

Причиной пожара стала неудачно проведенная сварка труб. Из подвала искры попали в квартиру сверху, и пламя охватило комнату.

К счастью,  все пятеро членов семьи Дорожко остались живы. На момент пожара их попросту не было дома. А вот вещи, нажитые за долгие годы труда, поглотило пламя. Шок от случившегося быстро сменился праведным гневом домочадцев.

Потушить пожар команда МЧС смогла достаточно быстро. А вот последствия ЧП в доме по улице Я. Мавра портят жизнь до сих пор. Сегодня одна из комнат квартиры напоминает коптильную. Здесь нашли последний приют личные вещи и регалии спортивной семьи Дорожко. Сын Сергея, между прочим, член национальной команды республики по биатлону, хранил здесь технику, лыжи, медали и кубки. Теперь юноша, как настоящий победитель,  вынужден смотреть только вперед, ведь на то, что осталось от старых наград, без слез не взглянешь. От языков пламени, дыма и порошка огнетушителя пострадала вся квартира. Семье из пяти человек уже негде хранить одежду. Подробности в сюжете «Добро пожаловаться!» на СТВ.   

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Фотофакт # Сергей Дорожко

Другие новости рубрики

Все новости
Микрорайон на 3 тыс. жителей построят в городе-спутнике Логойске
23 апреля 2015 14:54

Микрорайон на 3 тыс. жителей построят в городе-спутнике Логойске

Выставка работ пенсионеров «Как хорошо на свете без войны» открылась в Минской областной библиотеке
23 апреля 2015 14:50

Выставка работ пенсионеров «Как хорошо на свете без войны» открылась в Минской областной библиотеке

Республиканский благотворительный марафона БРСМ: цель - адресная помощь людям, которые без постороннего внимания не могут жить полноценно
23 апреля 2015 14:17

Республиканский благотворительный марафона БРСМ: цель - адресная помощь людям, которые без постороннего внимания не могут жить полноценно