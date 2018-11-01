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По трамвайной ветке к ЖД-вокзалу до 30 ноября можно ездить по проездным на автобус

01 ноября 2018 18:58
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Новости Беларуси. Реконструкцию дорог завершили в преддверии праздничного 7 ноября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вечером 31 октября в путь отправились первые трамваи № 1, 4 и 7. До этого их подменял 901-й автобус. Теперь в работу общественного транспорта вернулась прежняя схема.

По трамвайной ветке к ЖД-вокзалу до 30 ноября можно ездить по проездным на автобус-1

Пассажирам, имеющим проездные документы на автобус, предоставляется право на проезд без дополнительной оплаты в трамваях на участках от площади Якуба Коласа, улицы Красной и улицы Платонова до площади Мясникова до 30 ноября.

По трамвайной ветке к ЖД-вокзалу до 30 ноября можно ездить по проездным на автобус-4

Так как я работаю здесь, не очень далеко, то для меня эта остановка имеет значение.

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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