По трамвайной ветке к ЖД-вокзалу до 30 ноября можно ездить по проездным на автобус

Новости Беларуси. Реконструкцию дорог завершили в преддверии праздничного 7 ноября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Вечером 31 октября в путь отправились первые трамваи № 1, 4 и 7. До этого их подменял 901-й автобус. Теперь в работу общественного транспорта вернулась прежняя схема.

Пассажирам, имеющим проездные документы на автобус, предоставляется право на проезд без дополнительной оплаты в трамваях на участках от площади Якуба Коласа, улицы Красной и улицы Платонова до площади Мясникова до 30 ноября.