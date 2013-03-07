23 многодетным матерям Минской области в преддверии 8 Марта вручены Ордена Матери

Новости Беларуси. В эти весенние дни в Беларуси по традиции чествуют многодетных матерей. 7 марта награждали женщин Минской области, которые воспитывают пять и более детей. На прием были приглашены 23 жительницы региона.

Всего Орденом Матери в стране удостоено более 7 тысяч мам. Высокий знак материнской доблести был учрежден указом Президента в 1995 году. Вместе с почетной наградой многодетным выплачивается сумма в размере пяти бюджетов прожиточного минимума. Кроме того, в регионах решением местных исполкомов установлены дополнительные формы поощрения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алла Ходор, многодетная мать:

В нашей семье воспитывается трое мальчиков и четверо девочек. Вот ожидаем восьмого ребеночка. Очень рада каждому рождению ребеночка.

Таисия Рабович, многодетная мать:

В последние дни вся семья наша была взбудоражена, потому что все очень ждали. Это очень приятно. Это такое большое достижение всей нашей семьи.

Олег Семенчук, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома:

В 2012 году у нас родилось на полторы тысячи детей больше, чем в 2011 году. И количество семей, в которых рождаются вторые, третьи дети, увеличивается. Будем надеяться, что это станет традицией.