Женский этикет: от внешнего вида до правил поведения

В основе женского этикета лежит принцип: женщина никогда не должна забывать, что она – представительница прекрасного пола. Настоящая леди всегда имеет безупречный внешний вид, собственную манеру одеваться, разумно и профессионально пользуется косметикой.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Есть такая народная мудрость, что встречают женщину по одежке, а выпроваживают за манеры. Поэтому начнем с одежды, а закончим как раз правилами поведения.

Первое правило в одежке. Стоит помнить, что есть сезоны (лето, зима) и есть время суток (утро, вечер). Одежда здесь будет кардинально различаться. Для зимы она будет более плотной и темной, для лета – более светлой и легкой. То же самое касается утра и вечера. Утром мы одеваемся гораздо проще и менее броско, а вот вечером, и только вечером, допустимы блестки. Кстати, если вы сделали маникюр, например, с блестками, то он допустим только для вечера. На следующий день утром надо непременно избавиться от этих блесток.

Согласно этикету, женщина не может появиться на работе или на официальном вечере без колготок или чулок. Светлые тона колготок более универсальны, зато в черных ноги выглядят стройнее. Если вы не уверены в правильности выбора, надевайте колготки телесного цвета. Как правило, они подходят к любой одежде.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Помните, что на работе недопустимы декольте, очень короткие юбки, а тем более и то, и другое вместе. Недопустима очень обтягивающая и прозрачная одежда. Не очень уместен на работе трикотаж, джинсовая ткань, даже если из нее сшито шикарное вечернее платье. Недопустима кожаная одежда, особенно это касается юбок и брюк.

И отдельным аспектом хотелось бы проговорить (про это не очень удобно говорить, но еще неудобнее видеть): из-под вашей одежды не должно быть видно нижнее белье. Особенно это касается брюк.

Костюм – универсальная одежда делового, повседневного характера. Аксессуары к нему лучше подбирать в зависимости от склада характера женщины: для кокетливых и жизнерадостных дам – поменьше рюшей, воланов, пестрых рисунков. А вот сдержанным женщинам больше подойдут мягкие округлые воротнички, мелкие складочки и рюши на блузках, а также изящная обувь, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Мы не станем говорить о том, что обувь должна быть начищена, добротная, качественная. Главное требование – летом не позволять себе разуваться. Даже в 30-градусную жару ваш носок всегда должен быть закрыт. Максимум, что вы можете себе позволить, это оголить пятку. Но помните, что даже она у настоящей женщины должна быть красивой.

Женщине не стоит надевать много украшений, особенно днем. Конечно, вечерняя одежда подразумевает драгоценности, но постарайтесь не выглядеть рождественской елкой.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

На одном человеке может быть три цвета. Допустимо в крайнем случае четыре, и ни в коем случае не больше. Это правило, кстати, помогает разукрасить нашу жизнь. Старайтесь, чтобы на вас не было одного монотонного цвета. Разукрашивайте синюю, серую гамму, например, ярким красным цветом на груди либо в волосах, где это допустимо, исходя из ситуации.

Как выглядит со стороны элегантная женщина? Хорошая осанка: мягко опущенные плечи, прямая спина, слегка втянутый живот. Ноги прямые в коленях, но без напряжения. Чуть согнутые в локтях руки и поднятый, но не «задранный» вверх подбородок.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

По правилам этикета, нельзя закладывать ногу за ногу, нельзя носить руки в карманах и нельзя опаздывать. Даже на свидание. Конечно, вы можете позволить себе 15 минут, но этикет вас не одобряет даже в этом случае. А если говорим о деловом свидании, то тут уж ни в коем случае, лучше прийти заранее.

Настоящая женщина не ругается, тем более нецензурно, не жует жвачку и не чистит зубы зубочисткой. Делается это сугубо в дамской комнате.

Более того, на глазах у других людей нельзя себя припудривать, расчесываться, пользоваться духами. Для этого также отведена специально дамская комната.

Манеры женщины не должны быть вызывающими. Разговаривая, не стоит утрировать мимику, смеяться слишком громко или напускать на себя притворное равнодушие ко всем и всему. Словом, леди должна быть естественной и чувствовать себя непринужденно.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Отправляясь куда-нибудь в свет, помните, что женщина может не представлять окружающим своего спутника. Предполагается, что он может не соответствовать ее уровню. А вот мужчине, кстати, ни в коем случае недопустимо не представить свою спутницу. Это крайне неприлично.

Что же касается представления, то начинается это с тех, кто стоит ниже рангом. Представляют сначала самых молодых и только потом представляют самых старших.

Также, по правилам этикета, муж и жена за столом не сидят рядом. Даже не сидят напротив друг друга. Как правило, для них предоставляются достаточно далекие места. Но при этом жена не имеет права флиртовать в присутствии мужа.

Во время общения с мужчиной женщина не должна много разговаривать. Не стоит заострять внимание на своих неприятностях, денежных затруднениях, любовных неудачах. Однако и молчать тоже не стоит – это поставит вашего собеседника в неловкое положение, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

И помните, что женщина создает праздник не только выходя в люди, но и дома. Именно поэтому ей не разрешается ходить по дому в халате либо в пижаме. К завтраку она непременно должна не только переодеться, но и привести себя в порядок.

Еще одно «домашнее» правило для женщин, потому что именно они, как правило, нарушают это правило: женщинам нельзя читать смс и дневники ни собственного мужа, ни собственных детей.

И хочется закончить словами героини Одри Хепберн: «Помните, что хорошие манеры даже из уличной девчонки могут сделать настоящую леди».