«По сравнению с картошкой намного меньше ухода надо»: как выращивают арбузы на юге Беларуси

Новости Беларуси. Арбузы – некогда редкость и экзотика для наших широт. Сегодня эту сочную ягоду растят на приусадебных участках и собирают с них десятки тонн урожая. На юге страны есть деревни, в которых площади полей под арбузы увеличиваются с каждым годом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Владимир Борисюк выращивает арбузы уже почти 10 лет. Когда-то ими заинтересовались в местном СПК. Высаживали в больших масштабах и с 10 гектаров ежегодно собирали по 200 тонн ягоды. Благодаря этому сегодня в Бельске ими занимается практически каждый. Большинство для себя, но есть и те, что кобринскими арбузами заполняют целые рынки.

Владимир Борисюк, житель деревни Бельск:

Вначале осторожно берут. Выбирают, и так, и так крутят: ну не может быть, чтобы он сладким был. Даешь – кушают. Еще не верят. Это краснодарского, говорят, ты дал покушать. А это ж белорусский. Берите! В этом году урожай арбузов не самый щедрый. Ягоде не хватило влаги. Но даже при таких погодных обстоятельствах в подворьях с арбузными грядками жаловаться не привыкли. И подсчитывают, хоть и меньшую, но все же прибыль. Бахчевым здесь давно отдают предпочтение.

Владимир Борисюк:

По сравнению с картошкой намного меньше ухода надо. Конечно, надо прополоть несколько раз. Надо и подлить, чтобы она углубилась и себе водичку доставала. Полакомиться полосатым продуктом любят не только в семье хозяина подворья, но также вороны и зайцы. И все же, арбуз это больше приятные хлопоты.

Петр Бутрим, СТВ:

При нужной погоде один такой арбуз всего за сутки набирает целый килограмм. С этого куска земли в 40 соток планируют собрать 10 тонн. Большая часть пойдет на продажу. Эти уже ждут постоянные покупатели. Ведь преимущество белорусских арбузов не только цена, но и сам вкус. А еще арбуз с белорусских полей отличается особой чистотой – ни нитратов, ни пестицидов. Фельдшер по профессии Петр Гурич из соседних Новоселок в выращивании теплолюбивой культуры знает толк. В хороший сезон плоды с его участка достигают 16 килограммов.