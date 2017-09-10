200 гектаров тематических площадок: как День танкиста празднуют в столичном парке Победы

Новости Беларуси. Масштабное мероприятие, посвященное Дню танкиста проходит в Минске. 200 гектаров в столичном парке Победы оборудовали под тематические зоны, игровые, спортивные, детские площадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У каждого есть возможность вжиться в роль настоящего наводчика или командира экипажа.

Участие в мероприятии принимает и мэр столицы. Андрей Шорец необычно прибыл на праздник. Председателя Мингорисполкома доставил броневик.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Когда поступило предложение объединить военный праздник с народным, мы поддержали. И предложили парк Победы – наше лобное место. И сегодня мой служебный автомобиль – вот этот прекрасный «Волат».

Праздник стал еще одним подарком к празднованию 950-летия Минска. Вечером минчан снова ждет пиротехническое шоу. Первые залпы над парком Победы дадут в половине одиннадцатого.