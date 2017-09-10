Участники военных учений «Запад-2017» в День танкиста возложили цветы к мемориалу «Багратион»

Новости Беларуси. Белорусские танкисты 10 сентября отмечают свой профессиональный праздник. Участники международных стратегических учений «Запад-2017» этот день провели в особом для нашей общей истории месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российские и белорусские военные возложили цветы к подножию мемориала, установленного в месте начала одной из самых блистательных военных операций в истории Второй мировой войны – операции «Багратион». В ходе этого наступления около тысячи советских танков в начале лета 44-го прорвали оборону противника и прошли по болотам, которые фашистские стратеги считали непроходимыми.

Максим Марейко, рядовой 51-й гвардейской Оршанской артиллерийской дивизии:

Мы должны помнить и чтить память тех, кто подарил нам мирное небо, спокойный сон в наших домах.