По следам ВНС-2016: в Мингорисполкоме обсудили планы по благоустройству столицы

Новости Беларуси. Уже завтра территория площади Свободы станет свободной от автомобилей — пешеходная зона здесь будет работать ежедневно, а в следующем году в Красном костеле начнется масштабная реконструкция — к разработке проекта уже приступили.

О том, как еще будет развиваться столица, о планах благоустройства 30 июня говорили на встрече заместителя председателя Мингорисполкома Игоря Карпенко и трудового коллектива строительного предприятия. Речь шла также об итогах пятого Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе «Столичные подробности».

Игорь Карпенко, заместитель председателя Мингорисполкома:

Как будем повышать производительность труда и за счет этого повышать заработную плату. Как будем наращивать объемы, в строительстве, допустим, в производстве. Как будем диверсифицировать поставки наших товаров за рубеж, связанные с тем, что где-то там рынки просели, и нам сегодня надо искать новые рынки сбыта, создавать новые товаропроводящие сети. Вот эти вопросы обсуждали сегодня по результатам пятого Всебелорусского народного собрания.