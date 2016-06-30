В Стародорожском районе школьники нашли вещи, которым больше тысячи лет

Новости Беларуси. Участники детского археологического лагеря на Стародорожчине сделали уникальное открытие. Во время раскопок курганов возле деревни Пасека школьники нашли бытовые вещи, которым более тысячи лет: женские и мужские украшения, орудия труда, горшки.

Все эти находки были сделаны между 9 и 11 веками и принадлежали нашим предкам, дреговичам. Таким образом, можно считать, что Старые Дороги, которые в летописях упоминаются в 16 веке, возникли гораздо раньше и были достаточно большим поселением.

Андрей Юревич, участник стародорожского археологического лагеря:

В этих курганах мы нашли много уникальных вещей. Например, византийские бусы, серебряные кольца, которые сделаны из проволоки (они вообще уникальны, в Беларуси их просто нет – это единственное кольцо). Вот эта бусинка – одна из самых крупных бусинок в Беларуси. Горшок был поминальным атрибутом. Считалось, что чем богаче человек, тем богаче в него нужно класть пищу.

Кстати, Стародорожский археологический лагерь – единственный на Минщине. Работает он уже 6 лет. За это время в раскопках приняли участие несколько сотен человек (как местных школьников, так и волонтеров из разных уголков страны). Все находки молодых археологов исследуются учеными, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.