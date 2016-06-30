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В Стародорожском районе школьники нашли вещи, которым больше тысячи лет

30 июня 2016 15:18
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Новости Беларуси. Участники детского археологического лагеря на Стародорожчине сделали уникальное открытие. Во время раскопок курганов возле деревни Пасека школьники нашли бытовые вещи, которым более тысячи лет: женские и мужские украшения, орудия труда, горшки.

Все эти находки были сделаны между 9 и 11 веками и принадлежали нашим предкам, дреговичам. Таким образом, можно считать, что Старые Дороги, которые в летописях упоминаются в 16 веке, возникли гораздо раньше и были достаточно большим поселением.

Андрей Юревич, участник стародорожского археологического лагеря:
В этих курганах мы нашли много уникальных вещей. Например, византийские бусы, серебряные кольца, которые сделаны из проволоки (они вообще уникальны, в Беларуси их просто нет – это единственное кольцо). Вот эта бусинка – одна из самых крупных бусинок в Беларуси. Горшок был поминальным атрибутом. Считалось, что чем богаче человек, тем богаче в него нужно класть пищу.

Кстати, Стародорожский археологический лагерь единственный на Минщине. Работает он уже 6 лет. За это время в раскопках приняли участие несколько сотен человекак местных школьников, так и волонтеров из разных уголков страны). Все находки молодых археологов исследуются учеными, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Археология # Антон Юревич

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