Мебельных дел не мастера: как вернуть предоплату за невыполненный заказ?

Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата! Для героя этого сюжета предоплата в две тысячи долларов не укрепила веру, а разбила ее вдребезги. Есть ли принципы в белорусском бизнесе?

За деньги друзей не купишь, а вот обрести врагов – запросто. Минчанин Сергей Погоцкий убедился в этом на собственном опыте и за свой собственный счет. Отчаявшись решить проблему самостоятельно, мужчина обратился к нам.

Сергей Погоцкий:

Обращаюсь с такой проблемой, как невыплата денег с фирмы, у которой мы заказали кухню и гардеробную.

В марте 2015 года у минчанина возникла необходимость обустроить свой новый дом. Планы у молодого человека были грандиозные и денег на мебельные гарнитуры он не жалел. Фирма, в которую обратился Сергей, чтобы сделать крупный заказ, была отрекомендована мужчине лучшим другом. Сомнений в надежности и порядочности компании у минчанина не возникало. И фирма серьезная и друг надежный. Сергей свято верит в дружбу, и был готов выразить дружеские чувства финансово.

Сергей Погоцкий:

К нам приехали, сделали замеры. Причем я возил на своей машине туда и обратно девочку-дизайнера. При том, они не выбрали ни материал, ни фасады - они насчитали сумму и подсунули сразу договор. Подписал договор, после чего дал в руки 2.000 у.е. Деньги были именно в долларах наличными, взамен не получив ни отрывного талона ни чека, никакой гарантии того, что я деньги отдал.

Однако, как оказалось впоследствии, свои услуги компания оценила слишком высоко. Стоимость заказа Сергея была серьезно завышена и разительно отличалась от цен на аналогичную услугу по изготовлению мебели на столичном рынке. Мужчина справедливо возмутился и выразил желание отменить необоснованно дорогостоящий заказ.

Сергей Погоцкий:

Я начал узнавать - по таким же размерам у других фирм мне сделали расчеты на 40% дешевле. Тогда я обратился обратно, чтобы мне вернули деньги. По поводу возврата был отказ, сказали, что деньги находятся на производстве. Я спросил, Вы что, моими деньгами пользуетесь? Мне сказали, что, может быть, мне вернут деньги через полгода. И то, за то, что я возил человека обмерять сам, на своей машине, мне нужно будет оплатить чуть ли не половину суммы этой.

Прошло полгода. Этого времени сотрудникам мебельной фирмы оказалось более чем достаточно, для того, чтобы благополучно забыть о своих обещаниях и выдвинуть новую теорию вероятности по разрешению данной проблемы. Терять крупный заказ и уже полученные деньги руководитель компании категорически не желал.

Сергей Погоцкий:

Через полгода я пришел и тогда они мне сказали, что, вообще, ничего не вернут. И обязали меня заказать на эту сумму что-то из мебели. Я хочу всего лишь вернуть свои деньги, если придется, я могу обратиться и в суд, потому что относились ко мне не по-человечески.

Когда Сергей понял, что переговорами эту ситуацию не решить, возник вопрос, как грамотно подойти к решению наболевшей проблемы.

Ирина Коноплицкая:

В данном случае, в соответствии с Законом о защите прав потребителей, наш потребитель должен обратиться в фирму письменно с претензией к исполнителю договора. В этой претензии в произвольной форме он указывает, когда был заключен договор и конкретно, что он хочет от исполнителя, то есть вернуть деньги. Возврат денег по закону производится в течение 7 дней с момента получения письменной претензии предприятием, которое заключило договор.

Сергей выполнил все рекомендации юриста, оставил запись в книге замечаний и предложений, составил письменную претензию, а также оставил электронное сообщение на сайте Министерства торговли. В планах у молодого человека и посещение налоговой инспекции.

Ирина Коноплицкая:

Необходимо было требовать документ. Чек должен быть. На этом основании стоит обратиться в налоговую инспекцию. Ведь это - сокрытие доходов. Чек, если его не было, подделать невозможно, так как имеется контрольная лента.

Многочисленные нарушения и откровенно нелепое поведение сотрудников компании не оставило нас равнодушными. Бизнесменам понадобилось ни много, ни мало - два дня, для того, чтобы осознать последствия своей деятельности и принять единственное верное решение. Деньги Сергею вернули в полном размере. Кстати, название фирмы мы не указываем исключительно потому, что ее представители все же вняли голосу разума и соизволили разрешить ситуацию мирным путем, сберегая остатки репутации.

Сергей Погоцкий:

Хочу выразить огромную благодарность программе «Добро пожаловаться», которая помогла спустя 1.5 года моих походов, трудов и мучений, все-таки, возвратить мои деньги в размере 2.000 у.е. Огромное спасибо! Без вас бы, я думаю, мои неприятности продолжались еще пару лет. Хочу пожелать вам удачи, поблагодарить за то, что помогаете людям. Всего вам самого хорошего!

Мы рады, что наше посильное участие помогло разрешить эту давнюю проблему. Но у меня лично этот сюжет вызывает следующий вопрос: «Интересно, сколько на свете чудаков, которые верят в «свободный рынок», «честную конкуренцию» и «деловую репутацию»?»