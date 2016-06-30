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Глава Заводского района Минска встретился с жителями микрорайона Шабаны 30 июня

30 июня 2016 19:04
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Новости Беларуси. Навстречу жителям. Назначенный несколько месяцев назад глава Заводского района 30 июня отправился в микрорайон Шабаны. Для более продуктивного общения Александр Дорохович пригласил всех руководителей служб и отделов администрации Заводского района. Каждый желающий смог задать интересующие вопросы и получить консультацию.

Перед гостями встречи также выступила Оксана Нехайчик, действующий депутат Палаты представителей Национального собрания по Шабановскому избирательному округу, с отчетом о проделанной работе за 4 года. Также жителям Шабанов рассказали о ближайших перспективах развития микрорайона, сообщили в программе «Столичные подробности».

# общество # Прием граждан # Александр Дорохович

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