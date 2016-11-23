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Первым делом самолеты: на вооружение белорусской армии поступили 4 новых учебно-боевых Як-130

23 ноября 2016 13:32
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Новости Беларуси. На защите рубежей Союзного государства. 23 ноября личному составу 116-й гвардейской штурмовой авиабазы ВВС и войск ПВО в Лиде в торжественной обстановке передали 4 учебно-боевых самолета Як-130. 

Это уже вторая партия самолетов нового поколения, которая прибыла в Беларусь из России. Як-130 является единственным в мире учебным самолетом по своим характеристикам аналогичным современному реактивному истребителю. Качество машины лидские летчики уже оценили в ходе выполнения различных задач, отметив ее маневренность и боевую мощь, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Олег Двигалев, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Он будет выполнять задачи авиационной поддержки войск при выполнении задачи блокирования незаконных вооруженных формирований, выполнении других задач на поле боя. Это возможность дальнейшего совершенствования навыков наших летчиков, наших курсантов в освоении новой техники.

# Армия Беларуси # общество # Олег Двигалев

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