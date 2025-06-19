Комендантский час в центре Лос-Анджелеса отменён

Мохамед Сиссе: свобода, она стоит дорого, нужно пролить последнюю кровь, чтобы её обрести

Мали видит свое будущее очень самостоятельным, независимым. И очень надеемся, что в этот порядок, которым мы сильно стремимся, мы считаем, что он будет вечен, потому что мы же это заслужили уже. Ключевое слово, которое сказали, – «свобода». Оно стоит очень дорого. Чтобы африканцы тоже поняли, что ну