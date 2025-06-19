Комендантский час в центре Лос-Анджелеса отменён

Комендантский час в центре Лос-Анджелеса отменен. Мера была вынужденной на фоне ожесточенных протестов из-за политики Дональда Трампа, которые продолжаются в США уже вторую неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Комендантский час в центре Лос-Анджелеса отменен. Мера была вынужденной на фоне ожесточенных протестов из-за политики Дональда Трампа, которые продолжаются в США уже вторую неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И хотя мэр Лос-Анджелеса заявила о снятии ограничений, она также подчеркнула готовность вновь ввести комендантский час. Напомним, стычки с протестующими произошли на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. Чтобы подавить протесты, по инициативе администрации Трампа в город были введены бойцы национальной гвардии, против которых выступило местное население.