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Комендантский час в центре Лос-Анджелеса отменён

19 июня 2025 07:35
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Комендантский час в центре Лос-Анджелеса отменен. Мера была вынужденной на фоне ожесточенных протестов из-за политики Дональда Трампа, которые продолжаются в США уже вторую неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комендантский час в центре Лос-Анджелеса отменён-2

И хотя мэр Лос-Анджелеса заявила о снятии ограничений, она также подчеркнула готовность вновь ввести комендантский час. Напомним, стычки с протестующими произошли на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. Чтобы подавить протесты, по инициативе администрации Трампа в город были введены бойцы национальной гвардии, против которых выступило местное население.

# Протесты # США

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