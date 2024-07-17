По поручению Президента Дмитрий Крутой следит за ликвидацией последствий бури в Гомельской области

Последствия урагана продолжают устранять в пострадавших от него регионах. Все оперативные службы работают в круглосуточном режиме. Ситуация находится на личном контроле Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Последствия урагана продолжают устранять в пострадавших от него регионах. Все оперативные службы работают в круглосуточном режиме. Ситуация находится на личном контроле Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня, 17 июля, по поручению Александра Лукашенко глава Администрации Президента Дмитрий Крутой побывал в Гомельской области. Он обозначил оперативные задачи по очистке от буреломов, восстановлению электроснабжения обесточенных населенных пунктов.