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По поручению Президента Дмитрий Крутой следит за ликвидацией последствий бури в Гомельской области

17 июля 2024 17:11
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Последствия урагана продолжают устранять в пострадавших от него регионах. Все оперативные службы работают в круглосуточном режиме. Ситуация находится на личном контроле Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По поручению Президента Дмитрий Крутой следит за ликвидацией последствий бури в Гомельской области-1

Сегодня, 17 июля, по поручению Александра Лукашенко глава Администрации Президента Дмитрий Крутой побывал в Гомельской области. Он обозначил оперативные задачи по очистке от буреломов, восстановлению электроснабжения обесточенных населенных пунктов.

# Ураганы # общество # Дмитрий Крутой

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