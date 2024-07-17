Как прошёл XXII Международный конкурс баянистов «Виват, Баян»? Поделился музыкант

В конце июня на выставке «Россия», которая проходила на ВДНХ в Москве, прошел XXII Международный конкурс баянистов «Виват, Баян!» За звание лучших сражались самые виртуозные баянисты России, Казахстана, Сербии, Китая и, конечно, любители баяна из Беларуси. И мы рады сообщить, что наш земляк, талантливый потомственный баянист Сергей Бутор занял на таком престижном конкурсе второе место.

Александра Каштанова, ведущая: Расскажите нам про конкурс «Виват, Баян!», где вы принимали участие. Как все проходило? Сколько участников? И вообще, легко ли было одержать эту победу?

Сергей Бутор, баянист:

Это достаточно в музыкальных кругах известный конкурс. Он всегда проходит в Самаре, но в этом году проходил в Москве, на выставке «Россия». Параллельно с этим конкурсом еще такое произошло грандиозное событие – это шествие баянистов на ВДНХ, которое собрало около 300 баянистов, аккордеонистов, гармонистов от мала до велика. Было шествие по всему ВДНХ. Все, кто там был, попали в Книгу рекордов России и сразу же зафиксировали этот момент.

Александра Каштанова:

Что вы исполняли на конкурсе?