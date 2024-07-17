Как прошёл XXII Международный конкурс баянистов «Виват, Баян»? Поделился музыкант
В конце июня на выставке «Россия», которая проходила на ВДНХ в Москве, прошел XXII Международный конкурс баянистов «Виват, Баян!» За звание лучших сражались самые виртуозные баянисты России, Казахстана, Сербии, Китая и, конечно, любители баяна из Беларуси. И мы рады сообщить, что наш земляк, талантливый потомственный баянист Сергей Бутор занял на таком престижном конкурсе второе место.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Сергей Бутор, баянист.
Александра Каштанова, ведущая:
Расскажите нам про конкурс «Виват, Баян!», где вы принимали участие. Как все проходило? Сколько участников? И вообще, легко ли было одержать эту победу?
Сергей Бутор, баянист:
Это достаточно в музыкальных кругах известный конкурс. Он всегда проходит в Самаре, но в этом году проходил в Москве, на выставке «Россия». Параллельно с этим конкурсом еще такое произошло грандиозное событие – это шествие баянистов на ВДНХ, которое собрало около 300 баянистов, аккордеонистов, гармонистов от мала до велика. Было шествие по всему ВДНХ. Все, кто там был, попали в Книгу рекордов России и сразу же зафиксировали этот момент.
Александра Каштанова:
Что вы исполняли на конкурсе?
Сергей Бутор:
У меня была категория «Баян-микс». Эта категория подразумевает музыкальное исполнение под минусовку. Также там есть разные категории и разного возраста участники. Есть классические, есть эстрадные, есть ансамблевые категории. У меня такая категория была.
Подробнее в видео.