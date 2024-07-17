Небольшая дозовая нагрузка – как часто надо делать маммографию?

Рак молочной железы считается самым распространенным женским онкологическим заболеванием. Ключевую роль в его предотвращении играет профилактика. Маммография – такое рентгенологическое исследование позволяет обнаружить даже самые мелкие изменения в тканях, включая опухоли, которые еще не проявились симптомами.

Ирина Герасименко, заведующая отделением лучевой диагностики медицинского центра «Мерси»:

Наиболее важным в ранней диагностике выявления рака молочной железы является такой метод исследования, как рентгеновская маммография. Это рентгеновский метод исследования, при котором производится серия снимков молочных желез. То есть в стандартном варианте это два снимка каждой молочной железы в прямой и боковой проекции. Средняя дозовая нагрузка на такое исследования – это 0,8 миллизиветр. Это очень небольшая дозовая нагрузка, которая совершенно несопоставима с тем риском, которого мы пытаемся избежать.

При наличии у женщины повышенного риска развития рака, к примеру, наследственного фактора, специалисты рекомендуют начинать проведение маммографии уже с 40 лет. В некоторых случаях такое исследование показано даже мужчинам.

Ирина Герасименко:

Имеет смысл делать рентгеновскую маммографию молочных желез женщинам в возрасте после 50 лет. Потому что рентгеновское исследование основано на измерении плотности вещества, через которое проходят лучи. Мы определяем и ищем очаг, при этом сам размер очага при рентгеновской маммографии очень небольшой. Мы можем увидеть патологический очаг размером до 0,5 сантиметра, то есть то, что женщина или маммолог даже не может пропальпировать, почувствовать.

Маммография играет критическую роль в раннем выявлении рака молочной железы, что позволяет своевременно начать лечение и увеличить шансы на полное выздоровление. Это один из самых эффективных методов борьбы с раком груди, который уже помог спасти множество жизней.