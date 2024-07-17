Какой материал выбрать для кровли дома? Рассказал заместитель директора компании «Изомат-строй»

Надежная крыша – это залог тепла и уюта в доме. Однако мало найти мастеров-кровельщиков. Необходимо еще и правильно выбрать материал. Сегодня вариантов десятки, а вот какой лучше? В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Дмитрий Подобед, заместитель директора компании «Изомат-строй».

Что влияет на качество кровли? Александр Стасевич, ведущий:

Дмитрий, ни для кого не секрет, что лето – это пора ремонтов, капитальных ремонтов, и человек желает изменить на даче все: от кровли и до забора. Так какой же материал является самым лучшим сейчас на рынке?

Дмитрий Подобед, заместитель директора компании «Изомат-строй»:

Если говорить о долговечности материала, есть основные критерии, которые на это влияют. В первую очередь это полимерное покрытие, то есть окраска, толщина антикоррозионного покрытия и непосредственно толщина самой стальной основы. Александр Стасевич:

То есть это три кита, на которых держится кровля? Дмитрий Подобед:

Это три кита, на которых держатся кровли, которые влияют на долговечность, на качество, ну, и на бюджет. То есть полимерное покрытие, эта окраска зависит от основы. То есть это может быть полиэфирная покраска, это популярные покрытия такие, как полиэстер либо матовый полиэстер. Это может быть полиуретановая эмаль, то есть это более дорогие и более долговечные покрытия. Пурал либо пурмат – это запатентованные шведские покрытия. Есть еще покрытие для агрессивных условий ПВДФ. Если говорить про толщину основы стальной, то стальная толщина основы измеряется в миллиметрах и это непосредственно сама сталь, плюс антикоррозионное покрытие. То, что касается классического антикоррозионного покрытия, это цинк, то есть оцинковка. Но есть еще более качественные современные антикоррозионные покрытия, о которых мы поговорим позже.

Александра Каштанова:

Нам Дмитрий сказал несколько вариантов кровли. Скажите, к кому нужно обращаться, чтобы понять, какая кровля должна быть именно в определенном доме? Потому что вы говорите, есть износостойкая, есть еще определенные какие-то варианты. Дмитрий Подобед:

При покупке кровельного материала, например, металлочерепицы, необходимо обращать внимание на то, какой полимер нанесен, какое антикоррозионное покрытие, то есть это цинковое покрытие, либо современное алюмоцинковое покрытие, и, непосредственно, толщина самой стальной основы, то есть стального листа. Как правильно выбрать покрытие? Дмитрий Потапович, ведущий:

А какая должна быть толщина и какое все-таки покрытие? Представим, что зрители совершенно не понимают, как и что выбирать. Вот какие критерии?

Дмитрий Подобед:

Давайте обратимся к антикоррозионному покрытию. Классическое антикоррозионное покрытие – это цинк. Все представляют себе кровлю из оцинковки. Она блестит на солнце, слепит глаза. По прошествии какого-то времени она становится белесо-белой, потом появляются желтые разводы и начинается коррозия. То есть вот так именно работает цинк. Он защищает сталь от коррозии. В данном случае более современное покрытие, которое предлагает компания «Изомат-строй», это антикоррозионное покрытие – алюмоцинк. Дмитрий Потапович:

И в чем суть?

Дмитрий Подобед:

Суть этого покрытия в том, что алюминий присутствует в этом составе и составляет 55 %. Никто никогда не видел ржавые алюминиевые ложки или ржавые кастрюли, потому что на поверхности алюминия создается оксидная пленка, которая препятствует вступлению цинка в процесс саморазрушения и защиты стальной основы. Поэтому алюмоцинковое покрытие – это более долговечное покрытие, оно блокирует вступление цинка в реакцию окисления, и этим самым оно в 3-5 раз более длительную защиту создает для стальной основы крыши. Также хочу добавить, что всем известные буквы «Голливуд» на холмах в Лос-Анджелесе, их бесконечно ремонтировали до 1978 года. Пока эти буквы не заменили на металлические с алюмоцинковым покрытием и они до сих пор стоят, блестят на солнце и радуют туристов. Что еще можно купить из лучших материалов? Дмитрий Потапович:

Так, определились. Алюмоцинк тогда подходит больше всего. Хорошо, а можно ли вот этим материалом, покрытием забор, допустим, покрасить? Изготовить не только кровлю, да, а еще и забор. Да, нанести.

Дмитрий Подобед:

Наша компания импортирует из Южной Кореи сталь с алюмоцинковым антикоррозийным покрытием, покрытую сразу полимером. То есть каждый рулон имеет свой цвет. Соответственно, здесь, в Беларуси, мы занимаемся профилированием, изготовлением изделий из вот этого сырья. Мы можем сделать и металлочерепицу, и профнастил для кровли либо для забора, и металлический штакетник для заборов, водосточную систему. То есть все эти материалы мы можем изготовить из вот этого вот сырья, которое мы привозим из Южной Кореи. Есть ли гарантии? Александра Каштанова:

Хорошо. Скажите про гарантии. Допустим, человек, который строит дом или же решил все-таки обнести его забором, воспользовался вашими услугами, что вы можете ему предложить? Дмитрий Подобед:

Все белорусы хотят, чтобы было надежно, качественно, надолго и подешевле. В данном случае крыша с алюмоцинковым покрытием – это такая золотая середина. На данный материал мы даем гарантию на технические характеристики до 40 лет. Если рассматривать материал просто с цинковым покрытием, с аналогичным полимерным покрытием типа полиэстер, либо матовый полиэстер, на него гарантию мы предоставляем 20 лет. На что стоит обратить внимание, что более дешевый материал, он дешевле всего лишь на 15%, но гарантия короче в 2 раза. Поэтому, скажем так, мы долго к этому шли, проверяли различные материалы, имеем опыт более 20 лет в производстве кровельных материалов. И вот это наш выбор, это та золотая середина, которая за, скажем, умеренные деньги предлагает наилучшее соотношение цена-качество-долговечность.

Можно ли обратиться за консультацией? Дмитрий Потапович:

Правильно сказали, что жители нашей страны, да и, думаю, как и жители многих других стран, хотят качественную продукцию. Предлагаете ли вы такие услуги, как консультация? Например, вот приходит к вам человек, он не знает, что ему нужно, не знает, как оборудовать здание свое, построить, не знает, там, с кровлей связать. Что вы предлагаете? Дмитрий Подобед:

Специалисты продаж нашей компании предоставляют исчерпывающую информацию о наших изделиях, о сырье, из которого эти изделия изготавливаются, плюс все заводские сертификаты, подтверждающие качество. Мы даем письменную гарантию. Она, в принципе, является составной частью всех документов, которые покупатель получает при покупке продукции у нас.

Александр Стасевич:

Просчитать так же можно, я так понимаю. Дмитрий Подобед:

Конечно, кровля – это достаточно сложная конструкция, и, помимо самой металлочерепицы, обычно в спецификации еще 10-15 позиций в зависимости от комплектации и пожеланий клиента. Александра Каштанова:

А как понять, что крышу в доме все-таки нужно менять? Потому что многие живут и думают: ай, ладно, в следующем году, ну ладно, еще через годик, через пять. Александр Стасевич:

Ну, на голову же не капает, правильно?