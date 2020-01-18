Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 18 января

Новости Беларуси. На первую половину дня 18 января объявлен оранжевый уровень опасности из-за тумана.

Как сообщает Белгидромет, видимость в тумане составит 100-500 метров. Погода будет облачная с прояснениями, без существенных осадков. В Гомельской области ожидаются слабый гололёд и местами гололедица.

Ветер южный 5-10 м/с, возможны порывы до 14 м/с. Днём столбик термометра поднимется до 0… +2°C, в Гродненской и Брестской областях воздух прогреется до +5°C.

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