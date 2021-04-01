По легенде освобождали захваченный посёлок. Как брестские десантники отрабатывали задачу по уничтожению противника?

Новости Беларуси. Отработали задачу по уничтожению противника. Брестские десантники проводят тактическое учение. Один из эпизодов маневров развернулся на Обуз-Лесновском полигоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По легенде незаконное вооруженное формирование захватило поселок. Для его освобождения был задействован отдельный десантно-штурмовой батальон. При поддержке авиации и бронетранспортеров гвардейцы вошли в населенный пункт и вступили в бой с условным неприятелем. В решении задачи им помогали группы спецназа, которые отрабатывали элементы беспарашютного десантирования и штурма помещений через окна.

Валерий Булыго, заместитель командира 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады:

383-й отдельный гвардейский десантно-штурмовой батальон ведет контрдиверсионные действия в назначенном ему районе ответственности. Командир бригады поставил задачу командиру батальона освободить данный населенный пункт от незаконного вооруженного формирования. До этого были выведены гражданские люди из населенного пункта. Он остался лишь под контролем незаконного вооруженного формирования. Командир батальона со всеми средствами усиления вышел на рубежи блокирования в тесном взаимодействии с авиацией, артиллерией, выполнял задачу. Населенный пункт был заблокирован. Действиями штурмовых групп населенный пункт освобожден от незаконного вооруженного формирования.