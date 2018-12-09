По какому графику будут работать магазины и кафе на новогодние праздники

С 15 декабря по 15 января ни один магазин и объект общепита не закроется на инвентаризацию, санитарный день. Многие магазины настроены работать чуть ли не круглосуточно, рассказали в программе «Большой город».

Дмитрий Плеханов, начальник отдела организации торговли и общественного питания ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:

Это так. Мы рады будем видеть вас в наших торговых предприятиях, объектах общественного питания. Ни санитарных часов, ни выходных дней, ни инвентаризации на этот период не запланировано у собственников. Все будут рады создать определённую атмосферу, праздничное настроение у наших покупателей. Предприятия будут закрываться не ранее 22 часов. А объекты общественного питания будут функционировать до 6 утра.

В новогоднюю ночь будут работать основные наши площадки, ярмарки, «Калядны кiрмаш» до 4 утра. Они начнут свою работу с 15 декабря на площадке у Дворца спорта. И новая концепция, которую мы представим в этом году, будет функционировать с 20 декабря на Октябрьской площади.

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