По итогам республиканского конкурса - лучший повар Беларуси работает в школьной столовой Новополоцка!

Новости Беларуси. Лучший повар Беларуси, как выяснилось, работает в школьной столовой. Инне Кривко из Новополоцка жюри республиканского конкурса безоговорочно присудило победу. На высшую ступень пьедестала она поднялась с блюдом «стерлядь по-царски». Вот только отведать ее закуски удается далеко не всем. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ задалась вопросом: «почему»?

Инна Кривко трудится в школьной столовой уже 15 лет. И за все это время она ни разу не думала о смене места работы. Говорит, что дети - самые привередливые дегустаторы, поэтому ее главная задача - угодить каждому. И такую сверхцель ученики первой гимназии Новополоцка ценят высоко: своих поваров они хвалят на перебой.

Школьники:

Аппетитно и всегда сытно.

Вкусная еда, сытная, все время оригинально разложена. И всегда не пересолена, не недосолена. Нормально.

Я здесь съедаю до конца суп - борщ. Ням-ням.

Мастерство Инны Ивановны по достоинству оценили не только дети, но и профессионалы кухни. Совсем недавно на республиканском конкурсе кулинарного искусства и сервиса в своей категории новополочанка оказалась лучшей из лучших.

Инна Кривко, победитель республиканского конкурса кулинарного искусства и сервиса в категории А (поварское искусство):

Продукты у нас все одинаковые для детского питания. Для конкурсов используются другие, более дорогостоящие продукты. Поэтому этим приходится заниматься либо дома, либо после работы.

Банкетными победными блюдами, конечно, Инна Ивановна гимназистов не потчует - придерживается общепринятых норм питания. Не избалованы кулинарными изысками и муж с дочкой: времени на изыски у мамы-повара дома практически не остается.

Инна Кривко, победитель республиканского конкурса кулинарного искусства и сервиса в категории А (поварское искусство):

Дома готовить некогда. Муж, в основном, сам готовит. Говорит, друзьям стыдно сказать, где жена работает и кем.

Гордятся Инной Ивановной и её коллеги. Её опыт и старание многих из них сделали настоящими профессионалами.

Дарья Соловьева, повар гимназии № 1 Новополоцка:

Она мой учитель, наставник. Я сюда пришла только закончивши курсы.

Лилия Голубева, повар гимназии № 1 Новополоцка:

Благодаря своему начальнику я вообще стала поваром. Я устраивалась сюда рабочей. Инна Ивановна вдохновила. Закончила курсы и стала поваром.

Естественно, после победы на престижном конкурсе посыпались предложения из разных заведений Полоцка и Новополоцка. Заманивали и упрощенным графиком работы, и высокой заработной платой. Но у Инны Ивановны свои приоритеты.

Инна Кривко, победитель республиканского конкурса кулинарного искусства и сервиса в категории А (поварское искусство):

Были предложения и в рестораны, и в столовые, и в кафе, но все равно хочется работать именно в школьной столовой.

И как бы пафосно это не звучало, Инна Ивановна говорит: благодарность детей и довольные улыбки на их лицах после вкусного обеда ей дороже любых похвал.