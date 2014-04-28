«Белавиа» запустила рейс «Минск-Ницца». Добраться до Лазурного берега теперь можно без пересадок за 3 часа 20 минут

Новости Беларуси. Беларусь открывает Ниццу. 28 апреля из Минска отправился первый самолет в этот французский средиземноморский порт. Добраться по воздуху из белорусской столицы на Лазурный берег теперь можно без пересадок и всего за 3 часа 20 минут. Билеты на первый рейс полностью распродали еще накануне.

В «Белавиа» рассчитывают, что этот воздушный мост будет популярен как среди туристов, так и среди бизнесменов. Что могут предложить друг другу Синеокая и французская Ривьера? Репортаж с высоты 10 тысяч метров от программы Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Макей, СТВ:

На табло вылетов в национальном аэропорту 28 апреля появилось название нового пункта - город Ницца. Теперь трижды в неделю из белорусской столицы можно добраться до французской Ривьеры. Раньше на юг Франции можно было добраться только с пересадкой в других странах.

А пересадки, порой превращались в настоящее испытание, делится Мария. Мама четверых детей в Ниццу летает часто: не отдыхать - ребята изучают там иностранные языки.

Мария Центер, пассажир:

Это всегда сопряжено было с риском не успеть на следующий рейс, если это были короткие стыковки. Это утомительные ожидания в аэропортах. И очень часто приходилось выдерживать более длительные ожидания в силу опоздания или забастовок.

Теперь на средиземноморское побережье можно добраться за 3 часа 20 минут. Стоимость перелета туда и обратно - 302 евро, во столько же обходится путь, к примеру, до Парижа.

Анатолий Гусаров, генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа»:

Мы рассчитываем не только на прямых пассажиров между Минском и Ниццей, но и в значительной степени на транзит. Анализ продаж на первый и на ближайшие рейсы показывают, что рейс на сегодняшний день пользуется достаточно большим спросом.

Борт инаугурационного рейса - а именно так авиаторы называют первый полет - заполнен до отказа. Если желающих летать в Ниццу станет больше, авиакомпания даже готова предоставить самолет большей вместимости - новый Эмбрайер-195, который пополнит флот уже на этой неделе.

Ольга Макей, СТВ:

На борту 76 пассажиров. Сейчас попытаемся попасть в святая святых - в кабину пилотов, которые выполняют первый полет.

Вы сегодня выполняете первый полет в Ниццу, на сколько это сложно? Может быть есть какие-то нюансы?

Александр Копть, командир воздушного судна:

Аэропорт Ниццы очень своеобразен. Он окружен виллами миллионеров, в этой связи налагаются значительные ограничения по шумам. Заход должен быть выполнен так, чтобы не проснулись не обитатели вилл и чтобы не испугались их йоркширские терьеры.

Из кабины командир корабля размахивает белорусским флагом. Такова традиция. Третий по пасажиропотоку во Франции, аэропорт «Ницца Лазурный Берег» торжественно встречает первый борт. Теперь и белорусская авиакомпания в списке международных партнеров воздушной гавани.

Руди Салль, вице-мер Ниццы:

Мы наслышана о предстоящем чемпионате мира по хоккею в Беларуси. Я уверен, что в Минск накануне приедет немало туристов из Франции. Впереди вас ожидает грандиозное событие.

Через воздушные мосты - к прочным экономическим связям. Деловое сотрудничество с регионами Лазурного побережья отнюдь не заоблачная перспектива.

Павел Латушко, Чрезвычайны и Полномочный Посол Беларуси во Французской Республике, Постоянный представитель Республики Беларусь при ЮНЕСКО:

Нужно отметить, что регион Ницца, это прежде всего регион, где находятся высокотехнологичные предприятия. А мы должны знать, что здесь достаточно значимые предприятия, которые занимаются выпуском продукции аэрокосмической отрасли.

Ольга Макей, СТВ:

Специалисты рассчитывают, что это направление у белорусов юудет популярным не только благодаря тому, что на лазурном берегу 300 дней в году светит солнце. Уже ближайший рейс из Ниццы в Минск отправится с портфелями деловых контактов на борту, останется лишь превратить их в контракты.