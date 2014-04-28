Борисовские художники выставили на аукцион свои картины, чтобы помочь мальчику с диагнозом ДЦП

Новости Беларуси. Мечты сбываются. Борисовские художники и скульпторы помогут ребенку с тяжелым заболеванием. В доме-усадьбе мецената Колодеева прошел первый благотворительный аукцион. Выставляли работы местных мастеров. А вот вырученные деньги направят на благое дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мечты должны сбываться. Диме восемнадцать. У него ДЦП, но это лишь диагноз в медицинской карте, в жизни он общительный и целеустремленный. По-другому не скажешь: как-никак самостоятельно овладел компьютером, освоил просторы всемирной паутины, где нашел много друзей. Борисовчанин мечтает только об одном...

Надежда Авсянович, мама Димы:

Очень хочется покупаться ему с дельфинами. Потому что дельфинотерапия на столько помогает детям: снимает дипрессию, больше общения у детей.

И пусть город родной Димы у всех ассоциируется с городом промышленным, думается, теперь мнение белорусов может изменится. Накануне в доме-усадьбе крупного мецената Колодеева прошел первый благотворительный аукцион. И как уверяют организаторы, это мероприятие станет доброй традицией.

Галина Глебова, искусствовед дома-усадьбы Ивана Колодеева:

Явление такое первый раз проходит в городе Борисове. И является благотворительным проектом. Надо сказать, что откликнулись многие. И в принципе могло быть больше картин. Это только первая ласточка. Сегодня мы оказали помощь одному ребенку, в следующий раз мы поможем еще кому-то.

Великолепная пятерка борисовских художников — Ольга Головко, Борис Цатуров, Татьяна Калондырец, Сергей Рогачев и Виктор Белов — выставила на аукцион свои лучшие работы. Желающих приобрести чудо-произведения своих земляков нашлось немало. А вот Елена даже выкупила картину мужа.

Елена Саленко:

Когда стал вопрос о том, что это будет аукцион, мы решили поучаствовать вот таким двойным способом. Она пойдет на благотворительные цели.

Леонардо да Винчи и Сильвестер Столоне — люди, которые в представлении не нуждаются, но мало кто знает, что у них тот же диагноз, что и у 18-летнего борисовчанина. Только форма легче. А если они, делая, что нравится, достигли таких высот, кто знает, может при поддержке и помощи и Дима найдет себя.

Владимир Слесарев, директор дома-усадьбы Ивана Колодеева:

Чем больше людей об этом будут знать, чем больше людей будет участвовать, тогда не надо будет сидеть архитектору и думать, надо пандус делать или нет. Это станет той культурой, которую часть мира уже сделала своей. Мы просто должны помогать. Мы просто должны делиться частичкой своей души.

Чьи то мечты сбываются, для кого-то так и остаются мечтами. Подобных благотворительных аукционов в промышленном Борисове будет еще много. А значит еще ни у одного человека будут гореть глаза от счастья.