ЧМ-2014 по хоккею. Иностранные дипломаты оценили Минск «спортивный» накануне турнира и посмотрели тематическую выставку конкурса детских рисунков

Новости Беларуси. До чемпионата мира по хоккею в Минске остается менее двух недель. Болельщики и участники турнира уже начинают съезжаться в Беларусь. А сегодня возможности главной площадки мирового первенства - «Минск-Арены» - оценили дипломаты - те, кто представляют интересы десятков стран в нашей республике.

Здесь же представили лучшие детские рисунки на хоккейную тему. Их авторы - победители республиканского конкурса. А наш телеканал помог их художественный замысел воплотить в минимультфильмы, таким образом картинка ожила.

Первые гости чемпионата уже в Беларуси. Несколько сотен человек по билетам и аккредитациям уже пересекли нашу границу. Безвизовый режим работает с 25 апреля, на платных участках дорог для гостей турнира привилегии. В пунктах пропуска для болельщиков - все удобства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Мардас, главный инспектор Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Специальные коридоры будут выделены в 14 основных автодорожных пунктах пропуска. Найти будет несложно - специальные коридоры обозначены официальным логотипом чемпионата мира. по хоккею.

Сергей Белько, начальник отдела Государственного пограничного контроля Республики Беларусь:

Мы думаем, что процедура на одного человека будет длиться и занимать не больше 2 минут по оформлению в этом канале.

Люди в форме обещают работать быстро, свести к минимуму потери багажа, зато обеспечить максимальную безопасность. В общем все то, что так важно для туристов.

Елена Богдан, начальник Главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Будет оказана бесплатная медицинская помощь участникам чемпионата, которые имеют оригинальные или электронные билеты. Помощь будет оказана, пока не будет устранена угроза жизни пациента - это первое, и второе - если будет возможно, транспортировка, этого пациента в организацию здравоохранения или в страну его проживания.

Каждую бригаду медиков усилят англоязычные специалисты. В приемных покоях будут дежурить врачи, свободно владеющие иностранным.

О том, как белорусы будут принимать гостей, сегодня рассказали дипломатам.

Ивайло Иванов, Полномочный министр Посольства Республики Болгарии в Республике Беларусь:

Я впечатлен, конечно, подготовкой Минска и Беларуси к чемпионату мира. Я убежден, что белорусский народ справится с этим вызовом, большим спортивным и туристским вызовом прекрасно.

Экскурсия по спортивному комплексу и выставка детских рисунков. Хоккейные сюжеты - на главной арене турнира.

Девятилетняя Аня нарисовала хоккей. Она среди победителей детского конкурса. Самые яркие картины на открытках и в телеэфире. Телеканал СТВ решил продлить запечатленные на детских рисунках мгновения.

Впрочем, тот кто не успел прислать свое произведение на этот конкурс, может побороться за призы канала СТВ. Лучшие детские рисунки или фотографии на хоккейную тему выбирает «Утро. Студия хорошего настроения». Среди призов — заветный билет на трибуну.