Морозы в Беларуси: синоптики обещают потепление к середине следующей недели

Новости Беларуси. Третья ночь за минус 20. Еще одни морозные сутки пережили белорусы. Синоптики обещают потепление лишь к середине нынешней недели: на территорию страны начнут поступать воздушные массы с запада континента. Пока погоду делает скандинавский циклон. Испытание морозом переживают люди и народно-хозяйственный комплекс республики.

Оранжевый уровень опасности объявлен на 9 января. Серьезных чрезвычайных ситуаций в связи с морозами пока не возникло.

А вот в Европе уже известно о более чем 20 случаях гибели людей от переохлаждения. Среди них немало бездомных и мигрантов, которые прибыли в Польшу, Чехию Италию и Болгарию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.