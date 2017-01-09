Новости Беларуси. В Год науки белорусские ученые будут работать над сотнями новых проектов. Один из самых амбициозных – начало изготовления Белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли – «БКА-2». Кроме того, в приоритете – исследования в области био- и нанотехнологий.

Сегодня около 85% инвестиций в науку в Беларуси направляются на исследования прикладного характера. Так что все открытия не станут теорией, а будут широко применяться на практике в различных сферах.

Владимир Гусаков, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси:

Создание суперкомпьютера, который может распознавать речь и обладать какими-то уже элементами, основами искусственного интеллекта. Это создание абсолютно новых беспилотных летательных комплексов на новых элементах питания, думаем, на солнечных батареях – это уникальное изобретение в мире, очень редко сейчас в этом направлении работают. Мы бы хотели в этом году презентовать целый ряд результатов таких.